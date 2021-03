TMS pressede jysk storklub

TTH Holstebro har mange meritter i historien, men det var TMS Ringsteds spillere ligeglade med lørdag aften, da det gik løs i Ligakampen i Ringsted.

Med Lemvigs sejr over Skanderborg tidligere lørdag står det klart, at TMS skal vinde to af sidste fire kampe for at overhale vestjyderne, og mod TTH gav TMSerne det et seriøst skud.

TTH kom bedst fra start, men hen over 1. halvleg kom TMS rigtig godt med, og fra 9-11 scorede de grønblusede fem gange i træk til 14-11, og da uret lød for pausen var TMS foran 14-12 og straffekast, men det misbrugte Morten H. Jensen.

Og det var ikke hans dag fra straffestregen, og efter pausen kom TTH rigtig godt igen, kom på 18-16 og var derfra i førersædet med TMS-spillerne kæmpende for at hænge på.

Frank Mikkelsen viste glimt at storhed i TMS-målet og Mads Dudek var stærk fra venstre fløj, men i angrebet kneb det mere og mere for Jensen, Risom og co. at komme til store chancer.

TTH holdt fast med Magnus Bramming som topscorer, og med seks minutter igen stod det 25-22, inden TTH tog time out foran 27-24 med to minutter igen.

TMS sled forgæves på en dag, hvor de trods alt gav sig fuldt ud og bed fra sig mod et af dansk håndbolds storhold.

Point gav det bare ikke, og nu er der tre kampe tilbage til hente fire point.

TTH vandt 29-25 og kunne ånde lettet op.