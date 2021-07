TMS-formand Henrik Dudek ser i dén grad frem til sæsonen 2021/2022. Foto: Anders Kamper

TMS opruster til den nye sæson

Sport DAGBLADET - 21. juli 2021 kl. 11:07 Af Kasper Nørgaard Hansen

Hvis man vil overleve i Håndboldligaen anno 2021 og endda på sigt klare sig bedre end »bare« dét - ja, så må man tænke i moderne og innovative baner.

Det er man kommet frem til i TMS Ringsted hér, hvor sæsonen 2021/2022 er lige på trapperne, og hvor alle ligaklubberne netop nu er ved at starte træningen op igen.

Helt konkret har den midtsjællandske håndboldhøjborg valgt at booste staben omkring herreholdet - og det på et niveau, som man ikke tidligere har set på de kanter.

Ind som målmandstræner er kommet målmandslegenden Ole Erevik, som har et væld af landskampe for Norge, samt yderligere en kæmpe bunke for klubber som Aalborg og GOG. Yderligere er også Kasper Danborg kommet til som fysisk træner, og han er en vis kapacitet med både en tilvarende rolle for Københan Håndbolds ligakvinder og tidligere ansættelse i Viborg og ungarnske Siofok på CV'et.

Endelig er også Martin Langagergaard blevet hyret som »præstationspsykologisk rådgiver« - mentaltræner kalder nogen det også - og også han må siges at have sit curriculum i orden. Langagergaard er nemlig allerede tilknyttet AaB og Rosenborg i samme rolle - og har også tidligere været tre år i FCK...

Så man kan godt sige, at der er blevet skruet op for gashåndtaget i TMS Ringsted, når det kommer til staben omkring holdet - og det er absolut ikke nogen tilfældighed, fortæller TMS-formand Henrik Dudek.

- Et eller andet sted startede det allerede med ansættelsen af Ian Marko Fog i foråret. For hvis man har en ambition om at spille med i Håndboldligaen - og det har vi jo - så har vi nok i mange år haft en tendens til at hælde de penge, vi lavede, ind i spillertruppen - og så prøvet at styre tingene omkring holdet med folk, der ikke har det som deres bierhverv.

- Jeg vil ikke sige, at vi har brugt frivillig arbejdskraft førhen, men vi har måske øget professionaliseringen nu. Vi ansatte en fuldtids sælger for et år siden og har nu også ansat en fuldtids direktør. Og allerede inden vi ansatte Ian Marko Fog, havde Christian (Dalmose, red.) og jeg kigget på, hvor det var, at vi måske haltede en lille smule, fortæller Henrik Dudek.

Hér peger han ikke mindst på, at den fysiske træning i moderne håndbold får en større og større betydning.

- Den fysiske del var lagt i hænderne på Dalmose og til dels på Anders Larsen - men vi kunne godt se, at der skulle mere til på den lange bane, og spillerne har måske også efterspurgt det lidt. Så hér fandt vi frem til Kasper Danborg, som Christian kender fra sine ophold i Viborg og Siofok - og hér har vi så fået en aftale på plads med ham.

- Vi har fået landet en to-årig aftale med ham, og det er vi meget tilfreds med. Man ser generelt, at der bliver tilknyttet flere og flere specialister i moderne håndbold, og der må vi jo også følge med. Så derfor var Kasper den første af de nye folk, vi ansatte. Det fysiske element har virkelig betydet meget for os, konkluderer Dudek.

Seks ud og seks ind

Når man kigger på selve spillertruppen vil man kunne registrere, at der er seks mand stoppet fra sidste sæsons trup og kommet lige så mange ind - så på den måde går den del nogenlunde lige op. Spørger man Henrik Dudek er han - ikke mindst med den nye styrkelse af staben omkring holdet in mente - ganske optimistisk forud for sæsonen.

- Vi synes overordnet, at vi har gjort holdet en lille smule stærkere end sidste sæson. Vi kommer nok til at spille en smule anderledes, men det er jo så ikke mit job at afgøre dét. Men det er klart, at når man siger farvel til en mand, der bliver nummer to på topscorerlisten i Ligaen (Morten Jensen, red.) - så skal målene nok fordeles lidt mere ud på flere spillere, påpeger formanden.

De glæder sig til den nye sæson i TMS - det er meget tydeligt - men inden Ligaen går i gang skal først en lang stribe træningskampe klares i løbet af den næste gode måneds tid.

TMS Ringsteds ligamænd 2021/2022:

Tilgang:

* Mark Nikolajsen (Lemvig-Thyborøn)

* Pelle Schilling (Lemvig-Thyborøn)

* Patrick Bols (Anaitasuna)

* Anders Agger (Nordsjælland)

* Oliver Wosniak (GOG/GOG U19)

* Mathias Qvortrup (TMS U19)

Afgang:

* Mads Dudek (stoppet)

* Brian Jørgensen (stoppet)

* Andreas Magaard (Nordsjælland)

* Frank Mikkelsen (HØJ)

* Morten Jensen (Skanderborg)

* Andreas Hampe (Tønder)