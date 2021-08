Se billedserie TMS-træner Tomas Laursen. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: TMS og Roskilde er tilfreds med defensiven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS og Roskilde er tilfreds med defensiven

Sport DAGBLADET - 20. august 2021 kl. 13:15 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Nogle gange kan selv få timer gøre stor forskel.

Det må både undertegnede og TMS-træner Tomas Laursen - erkende, efter at DAGBLADET/sn.dk fik en snak med ham torsdag eftermiddag.

Hér udtrykte træneren nemlig meget stor tilfredhed med, hvad han havde set fra sit hold indtil videre, når det kom til forsvarsspillet. Både i de daglige træninger og i de (på dét tidspunkt) to hidtidige træningskampe.

Nu ville skæbnen så bare, at et par timer senere spillede Ringsted-pigerne så træningskamp i Bjerringbro og tabte godt nok kun med tre mål. Men til gengæld hed scoren 32-29 til midtjyderne. Ikke ligefrem et resultat, der lugter af klasseforsvar.

Men hvorom alting er: Da vi talte med Laursen torsdag eftermiddag, havde TMS kun spillet to testkampe - mod Rødovre og Roskilde. Og begge var endt med præcis samme resultat: 24-18 til de grønblusede.

De to resultater rimer omvendt langt mere på »defensiv mur«, og det er dét udgangspunkt, Tomas Laursen taler ud fra.

- Vi er overordnet meget tilfredse med, hvordan forsvaret har set ud. Vi bruger to formationer, og kun de to: En klassisk 6:0 og en 5:1'er. Og jeg synes, de begynder at sidde lige i skabet, siger Laursen og storroser i samme ombæring også sin nye keeper Josephine Togsverd.

- Hun lukkede fuldstændig af mod Roskilde, tilføjer han og siger om det resterende opstartsprogram, som for TMS' vedkommende byder på endnu fire testkampe foruden de tre spillede.

- Nu skal der fokus på kontrafasen i den resterende periode. Der mangler vi stadig en del, påpeger Tomas Laursen.

Roskilde til Polen

Hos Roskilde står der langtfra lige så mange træningskampe på programmet, som der gør for TMS. Eller som cheftræner Daniel Rensch siger det:

- TMS spiller lige så mange træningskampe i denne uge, som vi gør i hele opstarten...

Roskilde-kvinderne tager i næste uge til Polen i en lille by i den nordlige del af landet. Ganske enkelt for at gøre noget helt andet, end man ellers plejer i opstarten. Holdet tager af sted den 26. august og spiller så den 27. mod Füchse Berlin og d. 28. mod et polsk hold.

Én af årsagerne til det noget anderledes valg af destination for årets træningslejr er, at det ifølge cheftræneren er klart billigere end både at tage på lignende ophold i Sverige eller i Tyskland.

- Og så er det på en eller anden måde bare rigtig rart at få nogle kampe, hvor vi overhovedet ikke skal tænke på modstanderen. Vi kender dem overhovedet ikke på forhånd og skal aldrig møde dem igen - så der er udelukkende tilbage at fokusere på os selv, siger Rensch.

Fint forsvar

Han og Roskilde har hidtil kun spillet en enkelt træningskamp - mod TMS forleden - og ud fra den, samt ud fra den godt månedlange træningsopstart, Roskilde har haft - har cheftræneren to overordnede, foreløbige konklusioner.

- Først og fremmest ser det rigtig godt ud med vores forsvar. Endnu bedre end jeg havde håbet på endda. Folk er hurtigt fundet sammen i relationerne, og vi ser stærke ud dernede.

- Til gengæld må jeg også sige, at i den anden ende af banen, der har vi rimelig travlt. Man kan godt se, at der er mange, der ikke har prøvet at spille ved siden af hinanden tidligere. Og det er et must, at vi får minimeret mængden af tekniske fejl, inden turneringen går i gang om godt tre uger.