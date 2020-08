Kristian Kristensen og Christian Dalmose i hyggesnak inden kampen. Efter slutfløjt var der anderledes alvorssnak mellem d'herrer. Foto: Jeppe Lodberg

TMS med til det sidste

Sport DAGBLADET - 26. august 2020 kl. 21:11 Af Jeppe Lodberg

Det lignede til en start et velkommen tilbage til »her spiller vi i liga-tempo«, da TMS Ringsteds oprykkere til netop Ligaen onsdag aften havde besøg af mere rutinerede Ribe/Esbjerg i pokalturneringens 1/8-finale.

3-1 førte gæsterne i en ruf, og hjemmeholdet havde noteret sig for en forbier ved Magnus Bramming, et reddet forsøg ved Morten H. Jensen samt en teknisk fejl og en scoring ved Martin Mauer. Og hverken Frank Mikkelsen eller TMS-forsvaret havde fået fat i noget som helst og gæsternes venstre back Nick Nygaard i særdeleshed.

Men det skulle snart ændre sig - de grønblusede midtsjællænderne skulle »bare« lige i gang, og det kom de.

Morten H. Jensen bankede 2-3 på plads og trak samtidig en udvisning, og da gæsterne i næste angreb overtrådte udlignede Frank Mikkelsen i tomt mål.

Efter ti minutter afløste Lauritz Legér en lidt for hasarderet Lasse Hamann-Boerits på højre back-plads, og han havde noget bedre styr på farten at angribe det flade jyske 6:0 forsvar på - speederen i bund, 4-4 og to minutters udvisning til den tidligere TMS'er Lasse Uth. Det gav så plads til Oskar Vind Rasmussen på højre fløj til med få sekunder tilbage af overtallet at bringe hjemmeholdet i front for første gang, 5-4.

Ribe/Esbjerg kom tilbage i front »takket være« til missede afslutninger i rap af Morten H. Jensen, og tavlen viste 5-7, da TMS-cheftræner Christian Dalmose fandt sit syv mod seks-spil frem af værktøjskassen.

Det var nu ikke så meget det taktiske træk, der tre minutter havde bragt TMS foran med 9-8 - det var kontra-maskinen, der var kommet i gang. Først straffede Oskar Vind en teknisk fejl af de blå/sorte gæster til at suse ned og score hos Søren Rasmussen, og så var det forsvarsgeneral Sebastian Thor, der stjal bolden og sendte Mads Dudek afsted i fuldt firspring.

Det kogte i Dansk KAbel TV Arena, og de blot 225 tilladte tilskuere skruede helt op for klappevolume-knappen. Det var hektisk, og de unge dommere Jacob Jæger Pagh og Kalle Thygesen havde deres hyr med at følge med i de intense dueller på banen. Selv Ribe/Esbjerg-cheftræner Kristian Kristensen, der ellers havde opfordret til at »give de unge fred« blev sprutrød i i kammen over et par kendelser.

14-13 førte gæsterne, da de to hold gik i kabinen til en opildnende snak, og jyderne brugte tiden bedst og scorede anden halvlegs to første mål.

13-16 efter tre minutter - men det var ikke slut endnu.

På to minutter - fra det 37. til det 39. - scorede hjemmeholdet fire gange i rap, og Kristian Kristensen måtte kalde time-out med 18-17 til TMS på tavlen.

Laurids Legér med et vip til Oskar Vind Rasmussen, to kontrascoringer af Mads Dudek samt én af Morten H. Jensen var resultatet af sublimt og aggressivt forsvar på buen, og Morten H. øgede efter timeouten sågar til 19-17, inden gæsterne fik trukket tempoet ud af kampen samt spændingen tilbage i den.

Brian Jørgensen kom ind i TMS-buret med 16 minutter tilbage til et straffekast, og snuppede det med venstre ben - Morten H. Jensen scorede fra 7-meteren et par minutter senere til 21-19, hvorpå just indskiftede Joachim Møller Jacobsen røg til afsvaling for at udøve lidt for hårdhændet forsvarsspil.

Aldrig så snart var TMS'erne fuldtallige igen, førend Nick Nygaard med sin syvende scoring bragte Ribe/Esbjerg foran med 22-21.

Dudek - med sin fjerde scoring i anden halvleg og femte i alt - udlignede, men det virkede som om, at gæsternes fysiske forspring var ved at skulle blive afgørende.

Med otte minutter igen kaldte Christian Dalmose til time-out med 22-24 på tavlen, gæsterne smed Lasse Uth op i hovedet på Morten H. Jensen i et 5:1-forsvar, og nu spillede vestjyderne også syv mod seks for at sætte trumf på.

Det var de nu ikke ret gode til, så 24-25 ved Dudek i tomt mål, men også 25-27 med to et halvt minut igen, hvor værterne så fik en lille gave i form af en udvisning til højre fløj Mathias Jørgensen for en omfavnelse midt på banen.

Dalmose kaldte til en sidste rådslagning, men med sin 15. redning mod ni hidtidige htil Frank Mikkelsen og Brian Jørgensen sørgede Søren Rasmussen for, at der kun var ét minut for hjemmeholdet til at hente de to måls forspring. Lauritz Legér var godt på vej igennem til at score det ene, men blev hevet ned uden at få noget som helst, og så var der for alvor vrede i TMS-lejren over dommerduoen.

Morten H. Jensen reducerede til slutfacit 26-27 på straffekast efter tid.