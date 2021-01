Uden at spille en af sine bedste kampe, blev Anne Cathrine Lundbye alligevel TMS-topscorer med ni mål. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: TMS med knusende sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS med knusende sejr

Sport DAGBLADET - 16. januar 2021 kl. 15:23 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsteds kvinder fortsætter med at prygle især bundholdene i 1. division. Lørdag var det Gudme, som på hjemmebane stod for tur. For efter en helt og aldeles ulige affære vandt TMS i sidste ende med suveræne 39-21.

Favoritterne fra Midtsjælland lagde fint og kontrolleret ud, og uden at sprudle i voldsom grad havde TMS generelt bare godt styr på Gudme i kampens indledning. Fem minutter var spillet, da udeholdet var foran med 4-1, og lidt senere 6-3.

Til en start var det især forsvaret, der var forskellen på de to hold, for så mange gange, som TMS'erne fik pillet bolden fra Gudmespillerne - eller tvunget dem til hasarderede afslutninger. Det betød en lang stribe af kontraangreb og -scoringer fra gæsterne, og bortset fra en helt kort periode midty i 1. halvleg, hvor fynboerne kom på minus to - så trak Ringsted egentlig bare mere og mere fra.

Eksempelvis med hele fem mål i træk fra og med det 17. minut - og det betød at stillingen gik fra 6-9 på måltavlen til nu 6-14.

Og med 10-21 som pausestilling var det faktisk allerede hér afgjort, at både de to point - og en solid plusmålscore - ville gå til TMS Ringsted. 2. halvleg skulle så at sige bare »køres hjem« uden for meget bøvl.

At TMS så valgte at score de første fire mål i tyræk i 2. halvleg, gjorde efterhånden bare ydmygelsen total, og med ro i sindet kunne cheftræner Per Wulff skifte hyppigt ud i 2. halvleg og få brugt det meste af truppen.