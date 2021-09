Anton Bramming blev Ringsted-topscorer med fem mål. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

TMS manglede lige det sidste

Sport DAGBLADET - 04. september 2021
Af Kasper Nørgaard Hansen

I godt og vel 45 minutter fulgte TMS Ringsted fuldstændig med Skjern i søndagens første-runde-kamp i Håndboldligaen. Men til sidst løb TMS en smule tør for kræfter og ideerne mod de jyske favoritter, og så endte det med et Ringsted-nederlag på 25-28.

TMS fulgte ganske godt med i kampens indledning, hvor de to hold nogenlunde skiftedes til at score, og hvor tempoet var højt i begge ender. 3-3 hed stillingen efter de første fem minutter.-

Fem minutter senere stod der 5-5 på tavlen, men hér burde TMS så absolut have været foran, men et brændt straffe og en næsten lige så stor afbrænder fra fløjen gjorde, at to mål, som de fleste i arenaen allerede havde »set i nettet« - de blev ikke til noget.

En dobbeltudvisning til hjemmeholdet hjalp bestemt heller ikke noget, men på trods af de seks-syv minutter TMS-utur, holdt holdet alligevel på imponerende vis stand. Og efter et par glimrende fløjmål fra Anton Bramming, fik TMS atter kontakt ved 7-7 efter et kvarter.

Og man må bare sige, at der var masser af TMS'ere, der bød ind: Fra Martin Risom på højrebacken med et par drøn udefra til playmaker Mark Nikolajsens lynhurtige gennembrud. Og da haluret rundede de 19 minutter, var hjemmeholdet kommet foran med 11-9.

Ringsted-drengene var dog ualmindeligt dårlige til én ting i 1. halvleg: Nemlig at være i overtal. Tre gange var TMS'erne en mand mere end Skjern i halvlegen, men ingen af gangene formåede værterne at vinde en sådan periode. Og så måtte TMS se tomålsføringen forvandlet til 13-15 ved pausen. Hér var det ikke mindst en bet for TMS at se gæsterne score i allersidste sekund efter en hurtig igangsætning.

2. halvleg fortsatte lidt i samme rille for TMS, hvor der generelt blev sjusket for meget. Mark Nikolajsen smed et par dumme bolde væk, og Skjern fik scoret et par af de mål, hvor dommeren for længst har haft armen oppe, og hvor der max er en enkelt aflevering tilbage.

De mål gør rigtig ondt på ethvert hold, og Skjern kom da også foran med fire mål i den fase.

Men er der noget, som TMS altid har været - og især på hjemmebane - så er det stædige og vedholdende. Og stille og roligt fik holdet ædt sig ind på Skjern igen. Og da Anders Agger sendte bolden i mål fra stregen efter en returbold, kom TMS op på nu kun 19-20.

Det var en periode, hvor Ringsted spillede syv-mod-seks, men den slags kan jo som bekendt også bide sig selv i halen i form af scoringer i tomt mål, og ikke længe efter var Skjern igen foran med tre. Og i slutfasen var det tydeligvis efterhånden slut med kræfterne hos hjemmeholdet, som forfaldt mere og mere til halvdesperate afslutninger.

Kampen var afgjort, men TMS kan tage de første tre kvarter med sig videre som klart positive.