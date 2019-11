TMS og Nicolaj Nørager var i store problemer mod HEI Skæring. Foto: Thomas Olsen

TMS mænd fik kun uafgjort

Sport DAGBLADET - 09. november 2019 kl. 17:41 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er favoritter, der er tårnhøje favoritter og så er der favoritter så store, at de er svære at forestille sig.

Den sidste kategori tilhørte TMS Ringsteds suveræne tophold i håndboldmændenes 1. division, da de løb ind på hjemmebanen lørdag eftermiddag for at møde HEI Skæring. Men det var godt nok svært at få øje på, hvorfor kampens point nærmest skulle være uddelt på forhånd.

Bevares, HEI spillede friskt til, som var der ikke nogen, der havde fortalt dem, at de ville tabe - men det burde Christian Dalmoses tropper nu nok kunne håndtere. Også selv om forsvarskrumtap og stregspiller Andreas Magaard ikke blev klar til at spille.

Men nej, og allerede efter 11 minutter kaldte Dalmose til time-out for at skrige sine lunger ud. 5-5 hed den på tavlen, og råberiet hjalp intet. Angrebsmæssigt formåede TMS'erne at skyde keeper Magnus Brandbyge brandvarm, og forsvaret var ikke meget værd, så Frank Mikkelsen fik fat i intet og Mikkel Tønners fra det 13 minut ikke i meget mere. 9-3 vandt HEI første halvleg i antal redninger, og de jyske gæster førte med 13-12 på tavlen.

Et kvalificeret gæt må være, at TMS'erne fik en gedigen opsang inde i »kabinen«, men effekten udeblev.

Efter et kvarter af anden halvleg - og fem Brandbyge-redninger mod tre til Tønners - førte HEI med 20-17, og frustrationerne lyste ud af af de grønblusede, mens det flere gange lød fra tilskuerpladserne, at NU var det dælondesprøjteme på tide at komme i gang.

Frank Mikkelsen kom retur i målet, det blev 18-21, Jakob Jessen kontrascorede og Mikkelsen reddede for første gang, hvorpå Michael Riis pumpede sin første scoring til 20-21. Så var hallen lidt med igen, og lidt tumult i forbindelse med en Jessen-udvisning og medfølgende straffekast var »mad« for hjemmeholdet.

Nicolaj Nørager udlignede, og det samme gjorde ellers blege Morten Nyberg til 22-22 med 22 minutter spillet af anden halvleg, og så lignede Dansk Kabel TV Arena sig selv med et tonstungt pres lagt på modstandere og dommere.

Med fem et halvt minut igen - og 23-23 - på tavlen kaldte Christian Dalmose til time-out med første mulighed for at komme foran siden 11-10. Den sørgede Nicolaj Nørager for med sin 11. scoring.

HEI gav sig ikke, og med sit niende mål udlignede Nicolai Schytt til 26-26 med 62 sekunder igen på straffekast, som Morten Nyberg fik to minutter for at lave. Jakob Jessen scorede til 27-26 med 33 sekunder igen, og otte af dem var »af uret«, da der opstod voldsomme diskussioner om, hvem der skulle have bolden, da HEI tilsyneladende lagde den på gulvet, da Michael Riis omfavnede en modstander.

HEI fik den, og Daniel Holleufer udlignede med ti sekunder igen - og øjeblikkelig timeout kaldt af TMS.

Med tre sekunder tilbage fik Nørager bolden i mål, men han havde mast sig for meget frem til afslutningen, så angrebsfejl frem for scoring og så sluttede det 27-27 på en helt igennem møgdag for TMS Ringsted.