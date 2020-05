Nicolaj Nørager og TMS er atter rykket i Ligaen. Arkivfoto

TMS-mænd er »rykket op« igen

Sport DAGBLADET - 26. maj 2020 kl. 21:01 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndboldsæsonen 2019/20 er efterhånden på alle måder historisk, og selv om den på papiret ikke er slut, så ligger det nu fast, at TMS Ringsteds mænd i 1. division igen er rykket op i Håndboldligaen.

Senest skete det mandag aften på Dansk Håndbold Forbunds ekstraordinære og virtuelle repræsentantskabsmøde.

Her handlede det egentlig om de tre nedrykningstruede klubber, EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder.

De blev atter stemt til nedrykning af repræsentantskabet, som det skete i Udvalget for professionel Håndbold i april. Der var det anden gang, og dengang blev det også besluttet, at TMS Ringsted skulle i Ligaen som etter i 1. division.

Første gang, TMS formentlig ville være rykket i Ligaen, var torsdag den 12. marts, hvor holdet skulle have mødt Roskilde Håndbold hjemme. Det nåede de ikke, for aftenen før blev landet lukket ned.

Få dage forinden var TMS såmænd i Ligaen i 15-20 sekunder i HEI Skæring, men det stoppede en scoring af hjemmeholdet.

Nu er den der altså igen, og mens formanden for TMS Ringsted A/S, Henrik Dudek, glæder sig over oprykningen, så ærgrer han sig over, at nedrykningen af de tre nævnte klubber nu er ude af håndboldens hænder og skal afgøres i DIF på et tidspunkt om nogle uger.

Allerede før mødet i Kolding mandag havde de tre nedrykkere - Nordsjælland, EH Aalborg og Odder - appelleret sagen til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Det er irriterende, og jeg er træt af det på håndboldens vegne, ligesom Per Bertelsen er (DHFs formand, red.) Der har været en hul i regelsættet hos prof-udvalget, og det er ikke alle steder, man har skrevet ind, hvad der kan ske. Jeg har hørt om store hotelkæder, der er forsikret mod epidemier, men ikke mod pandemier, og nu er der et hul her. Det her burde være besluttet af Prof-udvalget, og så skulle den stoppe der, siger Dudek.

Har du forståelse for Nordsjællands kamp?

- Ja. Det tror jeg også, vi havde gjort. Man skal spille sine egne kort, og det kan jeg godt forstå, de gør. Vi i TMS har engang skulle spille om at blive i 1. division, hvor vi synes, der var urent trav i Faaborg. Der gik vi all in, og alle kneb gælder og alt skal afprøves. Jeg kan godt forstå dem.

Men, siger Dudek.

- Jeg håber ikke, at DIF skal blande sig i, hvordan vi spiller og afvikler håndbold. Det vil være ærgerligt. Det er rigeligt, at det er gået fra prof-udvalget til repræsentantskabet, og hvis DIF skal beslutte det, så er der noget galt. Jeg håber, at det stopper her og at håndboldforbundet selv beslutter, hvad der skal ske med dansk håndbold. Det handler ikke, om hvem der rykker ned, men mere om princippet: at DHF selv træffer beslutningerne og at DIF ikke skal indover, siger TMS-formanden, der er i gang med at samle spillerne på herreholdet, så oprykningen kan fejres eller markeres en dag i juni.

Spillere og trænere er stadig hjemsendt, så derfor er der endnu ikke festet det mindste over oprykningen i TMS. Beslutningen på repræsentantskabsmødet betyder, at turneringen afsluttes, hvilket også gælder 2. division og ned.

Team Esbjerg og Aalborg Håndbold er DM-vindere

EH Aalborg og Nordsjælland rykkes ned i 1. division

Vendsyssel Håndbold og TMS Ringsted rykkes op.

Sæby HK og IF Stjerne samt Odder Håndbold, FIF og Roskilde Håndbold rykkes ned i 2. division