Martin Risom og TMS Ringsted spillede godt med i Esbjerg, hvor der skulle vindes for at holde liv i håbet om at blive oppe. Foto: Anders Kamper

TMS må ned efter sidste sekunds-mål - i Kolding

Det lykkedes ikke for TMS Ringsteds mænd i Ligaen at blive oppe i denne omgang.

Til trods for en god indsats på udebane mod Ribe-Esbjerg og en sejr på 32-30, må holdet ned i 1. division.

I Blue Water Arena kom TMS Ringsted bagud 0-2, men derfra var holdet rigtig godt med mod et af rækkens mere både fysisk og løntunge hold.

TMS kom foran 6-4 og 14-12, inden pausens cifre var 16-14 i TMS-favør, mens de nervøse trækninger begyndte at vise sig i hjemmelejren - på bænken og i lederkredsen på pladserne bag.

I Kolding var KIF foran mod Lemvig, men inden pausen kom Lemvig foran 17-16. Skidt for TMS, der var afhængig af et Lemvig-nederlag, hvis den direkte nedrykning skulle undgås.

I Kolding fulgtes de to hold ad, men i Esbjerg var TMS ovenpå fra starten af 2. halvleg. Morten Jensen trykkede godt af sammen med Martin Risom, og men også Mads Dudek og Oskar Rasmussen bidrog til at holde presset på hjemmeholdet.

Hele 26-21 kom TMS foran midtvejs i 2. halvleg, men da der var spillet 51 minutter var føringen skrumpet til 27-25 og siden 27-26, da Ribe reducerede yderligere.

Helt lige igen samtidig med 29-26 til Kolding, så TMS var i kval-kampene i de sekvenser...

I Esbjerg blev det 28-27 til TMS, og TMS endte med at vinde 32-30, men så gik live-opdateringen i stå fra Kolding, så TMS-spillerne måtte vente i nogle nervepirrende minutter, hvor Kolding altså satte en fin 30-27 føring over styr, inden LTH scorede til 31-31 med kun to sekunder igen.

En kæmpe bet og skuffelse for TMS-drengene, der sank i gulvet i Esbjerg, hvor de netop havde gjort deres arbejde.

Intet skulle lykkes for dem i denne sæson. Tårerne løb, og blikkende var dybe som havet et par kilometer mod vest.

To sekunder.

TMS må ned i 1. division.