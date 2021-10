Henrik Dudek, formand for TMS Ringsted A/S, aflagde beretning på generalforsamlingen i selskabet torsdag. Det bekymrede blik er der ingen grund til. Foto: Anders Kamper

TMS lander pænt overskud

Sport DAGBLADET - 01. oktober 2021 kl. 16:34 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Det var derfor en tilfreds bestyrelsesformand, Henrik Dudek, som aflagde beretning på generalforsamlingen i aftes foran kredsen af investorer og aktionærer.

Her kunne formanden berette om et overskud på 190.898 kr. og en egenkapital i selskabet på nu 3,7 mio. kr.

»Et meget tilfredsstillende resultat i selskabets andet leveår, » bemærkede Dudek.

Han fortalte, at TMS sidste år har fået fem nye investorer, der har investeret 800.000 kr. i selskabet, og kredsen af investorer er nu oppe på 20, og aktiekapitalen er på 3,5 mio. kr.

»Det er fortsat muligt at få tilført 0,5 million mere i selskabskapital således, at målsætningen om en selskabskapital på 4 millioner er opfyldt. TMS Ringsted ligger i top-3 blandt Liga- og 1. divisionsklubber for damer og herrer i forhold til størrelsen på egenkapitalen. Vi kan være stolte over at være økonomisk godt funderet i toppen af dansk håndbold,« sagde Dudek.

»Det er vigtigt med en solid egenkapital for selskabets videre udvikling, så der er noget at stå imod med, når spillertruppen sammensættes tidligt, før alle indtægter er på plads, ligesom der kan være samarbejdspartnere, som falder fra. Selskabet skal kunne betale sit, alt andet vil skade TMS-brandet,« understregede formanden og tilføjede, at bestyrelsen har overvejelser om at se på andre mulige indtægtskilder, som kan øge indtægterne i selskabet. I dag udgør sponsorindtægterne 90 procent af indtægterne.

1. mio. kr. om året

TMS havde sponsorindtægter fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 på 8,5 mio. kr. med 240 partnere i sponsorkredsen.

»Med den strategi, som nu er blevet lagt, hvor vi vil investere endnu mere i lønsummen på vores 1. hold, er målet for sponsorsalg i den netop startede sæson kr. 10,2 million. Altså en vækst på 1,7 millioner kr. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej. Målet er, at vi kommer meget tæt på 300 samarbejdspartnere, når sæsonen slutter, og vi forhåbentlig fortsat spiller i ligaen. En ambitiøs, men realistisk vækst med de tiltag vi har taget,« sagde Dudek.

Ambitionen er at vokse med en mio. kr. i sponsorindtægter om året de kommende to til tre år.

»Det er den eneste vej frem for at skabe et stabilt hold i ligaen, som placerer sig omkring midten og med muligheder for slutspilspladser, top-8. Det meste af omsætningsforøgelsen skal gå direkte til spillertruppen. Det er en aggressiv vækstplan, men nødvendigt hvis vi har en ambition om at spille kontinuerligt med de bedste. Den gennemsnitlige omsætning i en Herre håndboldligaklub ligger på 16-17 millioner, og denne sæson og de kommende udvikles HTH-ligaen med danske- og udenlandske landsholdsspillere - Vi skal med på denne rejse,« sagde Henrik Dudek.

Han kom derefter ind på rammerne, som TMS Ringsteds Ligahold spiller i.

»En af de væsentligste ting der skal gøres, for at udleve liga satsningen er, at Ringsted Sportscenter kommer i gang med de planlagte etapeudbygninger. Først udvidelsen med nyt indgangsparti, VIP-område og styrketræningsfaciliteter er i gang, og skal stå klar ultimo 2022. Derefter skal vi forhåbentlig i gang med haludvidelsen - 550 siddepladser er bare ikke nok til en klub, som har drømme om at spille vedvarende i den Danske HTH-Liga,« sagde Dudek og fortsatte:

»Man kan undres over, hvorfor Holbæk, Slagelse, Næstved, Køge og Roskilde har store sportsarenaer, mens Ringsted Kommune fortsat vurderer, at en hal bygget tilbage i 1998 fortsat lever op til tidens krav trods det, at Ringsted er den eneste af de nævnte byer, som har liga hold i håndbold, og dermed noget for alvor at vise frem.«