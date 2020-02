Se billedserie Sophia Pedersen scorede en enkelt gang - men brændte også fire skud mod Gudme. Og på dén måde var hendes indsats meget repræsentativ for hele holdets. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS-kvinder tilbage på det bekymrende spor

Sport DAGBLADET - 13. februar 2020 kl. 21:34 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds kvinder er i dén grad som nat og dag for tiden, og torsdag i Gudme var det tydeligvis nat. For efter en sløj indsats blev det til et TMS-nederlag på 22-31.

TMS-pigerne fik en rædderlig start på kampen, hvor forsvaret var hullet som en si, og hvor langskud på stribe blev sendt over mål - og skal man være lidt grov, virkede kampen allerede skræmmende tæt på afgjort, da Ringsted-træner Thomas Brønd tog en timeout efter otte minutter.

Hér var Gudme nemlig i rekordtempo kommet på 7-1, og udover det stillestående forsvar hjalp det heller ikke på tingene, at TMS-keeper Kamilla Davidsen på dette tidspunkt ikke havde haft en eneste redning..

Som halvlegen skred frem kom udeholdet dog lidt bedre med - men det skyldtes ikke så meget egne fortræffeligheder, som det skyldtes, at fynboerne nu også begyndte at lave fejl i begge ender. 5-8 reducerede eksempelvis Anne Cathrine Lundbye til, men som et eksempel på førnævnte var det langtfra noget prangende langskud, hun sendte i kassen - men Gudme-målvogter Alberte Rasmussen havde »smør« på hænderne og kunne ikke holde skuddet.

Alt sammen blot for at eksemplificere, at det var en dag, hvor det krævede udfald fra hjemmeholdet, førend Ringsted kom nogenlunde med i kampen - for midtsjællændernes niveau på dagen var ikke til selv at gøre kampen spændende.

Gæsternes skytter afsluttede i de sidste 10 minutter af halvlegen, som havde de bind for øjnene, og efter 24 minutters spuil havde »AC« Lundbye, Julie Frilund, Sophia Pedersen og Sofie Johansen tilsammen brændt 14 skud. Mod fem mål, i øvrigt...

Og på det tidspunkt var den sparsomme spænding allerede forduftet igen med 13-6 til hjemmeholdet på tavlen.

Efter 15-7 ved pausen fes stort set al intensitet ud af kampen i 2. halvleg, og forløbet var groft sagt, at de to hold »byttede mål« til den store guldmedalje.

Iinden TMS i de sidste 10 minutter prøvede med 7-mod-6-spil i angrebet - men på dén konto i stedet blev kørt over mod slutningen af kampen.

Ret dumt, for efter en ellers soleklar sejr på 27-19 på hjemmebane i den omvendte kamp, kunne TMS have tålt at tabe med syv mål i aftes og så stadig været bedst mod Gudme indbyrdes i stillingen. Men sådan skulle det ikke være.