Rie Haslund og co. vandt i Bjerringbro. Foto: Anders Kamper

TMS-kvinder suser videre i toppen

TMS Ringsteds kvinder i toppen af 1. division synes ikke til at stoppe for tiden.

Sidste weekend blev SønderjyskE slået hjemme i Ringsted med 29-27, og lørdag eftermiddag gjaldt det så endnu en svær kamp, denne gang ude mod Bjerringbro. To svære kampe i træk, men TMS stod for presset og vandt også lørdag. Bjerringbro blev slået klare 33-26 efter 16-11 ved pausen, og TMS begynder nu at vise sig blandt rækkens tre bedste hold.

Mod Bjerringbro gik Natascha Wollesen forrest med ikke færre end 11 scoringer efterfulgt af Louise Hansen på seks og Anne Cathrine Lundbye med fem mål.

Udover et par stillinger undervejs med uafgjort var TMS foran hele vejen på vej mod sejren.

Fra 4-4 begyndte de grønne at trække fra, om end Bjerringbro kom på 9-10, inden TMS gik frem til føring på 13-9 og derefter 13-10 og 16-10.

Hjemmeholdet kom lidt igen til 15-18 og 18-20, men TMS´erne var ikke færdige og kørte på til 24-20.Ved 27-23 med otte minutter igen var der en smule spænding, men også den kæmpede Per Wulffs spillere sig igennem og sendte siden to nye point ind på kontoen.

TMS ligger nummer tre i rækken med 23 point for 15 kampe, mens Ringkøbing er toer med 14 kampe og 23 point. De møder Gudme søndag og vinder efter alt at dømme.

EH Aalborg fører med 24 point (16 kampe), men overhales altså, hvis Ringkøbing vinder.

Lørdag den 20. januar er der topkamp i Ringkøbing, når TMS er gæster.

TMS er uden tvivl årets sensationshold i rækken.