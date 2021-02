TMS-kvinder nedlagt af topholdet

TMS Ringsteds kvinder tabte lørdag første gang i 2021 en kamp i 1. division, da det på udebane blev et nederlag på 23-28 til rækkens nummer ét, Ringkøbing.

I sig selv på ingen måde noget forfærdeligt resultat mod et hold med kvalitet til Ligaen - men faktisk var TMS tættere på end som så. I det første kvarter var de to hold helt lige, og hér var stillingen 7-7, inden favoritterne fra Ringkøbing trak en smule fra til pauseføring på 14-10.

Det var ikke mindst et resultat af, at Louise Hansen nettede tre gange på stribe, men i slutfasen var kræfterne opbrugt hos Hansen og co, og så vandt topholdet med fem.