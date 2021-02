Anne Cathrine Lundbye blev TMS-topscorer med ni mål - heraf de fire på straffekast. Foto: Thomas Olsen

TMS-kvinder måtte slide mod bundholdet

Sport DAGBLADET - 28. februar 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS-kvinderne tog sæsonens 12. sejr, da det søndag blev til en femmålssejr hjemme mod AGF. Ringsted måtte dog slide noget mere for 31-26-sejren mod det århusianske bundhold, end det tydede på i 1. halvleg.

TMS startede ud som lyn og torden med fire mål på fire minutter og således 4-0 på tavlen. Og det fik AGF-træner Peter Conrad til allerede at tage kampens første timeout på dette tidlige tidspunkt. I det hele taget startede kampen ud i et vanvittigt tempo, og allerede efter seks minutter var der scoret ni mål i kampen (6-3)

10-6 efter 13 minutter føjede kun yderligere til fortællingen om en kamp, der meget nødigt ville »sætte« sig. Stort set ingen angreb varede længere end 15 sekunder, men det var omvendt heller ikke nødvendigt for især TMS, for stort set alt, hvad der blev sendt inden for målrammen, gik også ind.

Ja, faktisk havde Ringsted en næsten absurd scoringsprocent på hele 83 efter et kvarter. Det tal skulle naturligvis gå ned, som kampen skred frem, for selv om AGF-keeper Marie Aas stadig ikke fik fat i noget som helst, så viste gæsterne i en periode, at de trods alt godt kan dække op.

Hos TMS var det især to spillere, der for alvor gik forrest: Playmaker Natascha Wollesen var ved pausen nået op på fem mål og tre assists, mens stregspiller Katrine Thomsen på dét tidspunkt stod noteret for fem scoringer.

Efter 19-14 ved pausen var det som om, at Ringsted ikke rigtig formåede at øge afstanden yderligere - og 12 minutter inde i 2. halvleg »førte« AGF faktisk halvlegen med 6-5.

Først og fremmest var forskellen på 1. og 2. halvleg, at Natascha Wollesen nu var begyndt at fejle i mange angreb, og det gjorde ondt på hjemmeholdets angrebsspil. I det hele taget AGF laangt mere aggresivt op i 2. halvleg, og havde på den måde held til at slå TMS' angrebsrytme i stykker. Og da de hvidblusede rducerede til 24-22 på tavlenen med et kvarter igen, lugtede det pludselig af overraskende spænding.

TMS Ringsted fik dog reddet stormen af efter en generelt grim og uskøn omgang i de sidste 30 minutter.