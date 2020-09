TMS-kvinder i stensikker sejr

TMS Ringsteds 1. divisionskvinder tog søndag sin anden sejr i træk, da det hjemme blev til klare 23-17 over Gudme.

Midtsjællænderne var foran stort set fra start til slut, og efter tidlige føringer på 4-1 og 7-3 gik de grønblusede til pause foran med 12-8.

I 2. halvleg fortsatte kampbilledet, selv om Gudme kortvarigt fik reduceret scoren til minus to.

I slutfasen trak TMS uimodståeligt fra igen, og kunne sætte to point i banken.

Hjemmeholdets topscorer blev Anne Cathrine Lundbye med ni mål.