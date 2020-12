TMS-kvinder i historisk stime

De har slået Hadsten ude, Gudme hjemme, SønderjyskE ude, Bjerringbro hjemme, Roskilde hjemme, Rødovre ude samt søndag besejret Lyngby ude. På vejen er det også blevet til 28-28 ude mod AGF. Alt sammen tegner det billedet af en historisk stime af TMS Ringsteds kvinder i 1. division.

Søndag eftermiddag vandt holdet 30-21 over bundproppen Lyngby efter 15-12 ved pausen.

Otte kampe i træk uden nederlag skal man langt, langt tilbage i annalerne for at finde i klubben, hvis det overhovedet nogensinde er sket før.

Louise Wendelbo har spillet i TMS siden 2014, hun har højst oplevet to sejre i træk...

Lyngby sprællede nu godt i nettet på egen bane, hvor hele forhallen var optaget af Covid-19-test med en lang kø udenfor, og først godt hen i 2. halvleg trak de grønblusede fra.

Med sejren ligger TMS nu nummer fire i tabellen med 15 point for 10 kampe, mens holdene over har 16, 16 og 17 point. TMS har ydermere en kamp i hånden i forhold til Bjerringbro og SønderjyskE lige under.

Ikke noget at sige til de brede smil i truppen efter søndagssejren, hvor Anne-Cathrine Lundbys kom ind og blev topscorer med syv mål foran Natascha Wollesens seks og Sylvie Gamys fem.