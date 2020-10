Katrine Thomsen blev helten for TMS med sin sidste-sekunds-scoring. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: TMS-kvinder fik uafgjort efter vild afslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS-kvinder fik uafgjort efter vild afslutning

Sport DAGBLADET - 24. oktober 2020 kl. 16:20 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsteds 1. divisionskvinder skuffede lørdag eftermiddag ved kun at spille uafgjort mod mod AGF. TMS var eller storfavoritter før udekampen, for de grønblusede lå før kampen nummer fem i 1. division med otte point, mens AGF lå næstsidst uden et eneste point.

Det har til gengæld AGF nu, for den hæsblæsende kamp i Århus sluttede med 28-28, og det kan begge hold for så vidt både glæde- og ærgre sig over. For kampen svingede nemlig helt vildt i momentum i de sidste 10 minutter:

Efter 50 minutter, førte TMS'erne således med 24-21 - men så ramte fem kulsorte minutter for holdet. For denne korte periode tabte midtsjællænderne nemlig med 0-6 - og så hed stillingen 27-24 på måltavlen. To minutter senere stod der da også 28-25, men efter en vild slutspurt fik Ringsted-pigerne scoret tre gange i de sidste tre minutter til slutresultatet 28-28.

Kampens sidste mål i øvrigt sat ind af stregspiller Katrine Thomsen i allersidste sekund.