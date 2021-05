TMS-kvinder fik store klø

- Nederlaget er lige stort nok. Jeg havde håbet, at vi kunne holde det nede på 15 mål, men når man møder et hold på vej mod Final 4, så er det svært. Vi er på vej ned efter en sæson, og de er på vej op, som den tilbagevendte cheftræner Tomas Laursen konstaterer efter sin første kamp i denne omgang i spidsen for TMS.

- Vi har fokus på forsvaret, og der var positive elementer, når vi fik lov til at stå der, men gjorde vi ikke ret meget - de løb jo lige ned og scorede, og det er demotioverende at starte forfra hele tiden. Det var svært, og det skal være svært i sådan en kamp. Som sådan kan jeg ikke bruge kampen til noget som helst, men det var en god kamp for Stephanie at sige farvel i, siger Laursen, der startede 1. april, efter at Per Wulff meddelte sit ønske om at stoppe øjeblikkeligt.