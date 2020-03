Kamilla Davidsen har været en stærk keeper for TMS Ringsted gennem fem år - nu er det slut.Foto: Hans Jørgen Johansen

TMS-keeper siger farvel: - Tid til at klippe navlestrengen

Sport DAGBLADET - 21. marts 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

Tilbage i sommeren 2015 valgte Rødovre-pigen Kamilla Davidsen at skifte Virum-Sorgenfri ud med TMS Ringsted - men dengang havde hun næppe forestillet sig, at hun små fem år efter stadig ville være at finde i klubben.

Det er »K« - som hun udelukkende kaldes på holdet - så til gengæld heller ikke meget længere. For når indeværende sæson rinder ud - det er den set i lyset af coronakrisen måske allerede - er det også slut med Davidsen i TMS.

- Nu har jeg efterhånden været i TMS Ringsted i fem år, hvoraf jeg har været anfører det meste af tiden. Jeg har været rigtig glad for at være i TMS, og man kan sige, det er gået begge veje. TMS har givet mig rigtig meget, og jeg mener også, hvis jeg selv skal sige det, at jeg har givet meget tilbage til TMS, lyder skudsmålet fra den 25-årige keeper.

Men alting som bekendt en ende, og i klubmæssig forstand er den tid nu efterhånden kommet i forholdet TMS Ringsted og Kamilla Davidsen, mener hun selv.

- Der er sket meget, siden jeg skrev under i 2015, og klubben er et andet sted i dag. Jeg tror, det er det rigtige tidspunkt for mig at komme videre. Ja, man kan vel sige, at det var tid til at klippe navlestrengen.

Hvad tænker du på, når du siger, at TMS Ringsted er et andet sted i dag?

- Man kan sige, at TMS er i højere grad blevet en »herreklub« i dag, end den var da jeg kom til. Og det er klubben selvfølgelig i kraft af herreholdets præstationer, og det er på sin vis forståeligt nok.

- Nogle gange har det måske for en type som mig været lidt svært bare at læne sig tilbage og acceptere, at sådan var det nu engang bare. Men omvendt er herrernes resultater også bare fulgt med - mens vores resultater måske har haltet lidt mere på dameholdet.

Hvor skal du hen nu?

- Jeg ved faktisk stadig ikke, hvor jeg ender med at tage hen. Jeg har haft nogle snakke med lidt forskellige klubber, men der er ikke kommet noget konkret på bordet endnu, siger Kamilla Davidsen.

Flere muligheder

Hun danner til daglig par med TSØ-spilleren Andreas Stryger, og de bor i en lejlighed i København.

Det er også hér, at Davidsens civile liv foregår, idet hun er lærer på en specialskole i hovedstaden. Ikke desto mindre er det ikke sådan, at hun har lagt sig fast på, at hendes nye klub skal være på Sjælland.

- Nej, det er ikke helt sikkert. Jeg er åben over for forskellige muligheder. Vi må se, hvad der byder sig, konkluderer målvogteren.

Fem år og mere end 100 kampe i TMS-trøjen blev det til - nu er det kapitel ovre, og et nyt skal begynde.

På vej ud siger træner Per Wulff »held og lykke« til »K« og ønsker hende alt det bedste, hvor hun end spiller fremover.