Se billedserie Mads Dudek spillede en glimrende 1. halvleg - men faldt klart i niveau i 2. halvleg. Seks mål nåede han dog trods alt alligevel op på. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS igen ydmyget af Bjerringbro-Silkeborg

Sport DAGBLADET - 04. februar 2021 kl. 19:32 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

For godt tre måneder siden tabte TMS Ringsted hjemme til Bjerringbro-Silkeborg med 17 mål - og inden torsdagens kamp havde træner Christian Dalmose forsvoret, at en sådan ydmygelse ikke måtte komme på tale igen.

Men det gjorde den... ja, faktisk tabte TMS præcis med 17 mål igen, på en aften hvor nærmest alt gik galt. 42-25 lød slutcifrene på...

Udeholdet kom skidt i gang med kampen, hvor man i de første seks minutter slet ikke formåede at score - mens værterne i samme periode gjorde dette tre gange.

4-1 blev også lidt senere til 9-4, og i en periode scorede Bjerringbro-Silkeborg stort set på hvert eneste angreb. Mens Ringsted omvendt skulle kæmpe langt mere for målene. Efter et kvarters spil havde TMS-keeper Frank Mikkelsen eksempelvis bare haft én redning - og så er det svært.

Det var især BSH's venstrefløj, der i 1. halvleg gjorde lige, hvad der passede ham, og efter 23 minutter var han allerede nået op på seks mål.

Til alt for TMS Ringsted begyndte holdets angrebsspil dog at flyde bedre som halvlegen skred frem, og især Mads Dudek på venstrefløjen var skarp. Men også et par gode hug fra Martin Risom var medvirkende til at TMS fik mindsket afstanden til først 13-10 på haluret og senere 15-12.

Mod slutningen af halvlegen trak Bjerringbro-Silkeborg dog fra igen, for holdet lavede vitterligt ingen fejl, samtidig med TMS-keeperne - nu i flertal - absolut ikke fik fat i noget som helst. Så selv om sjællænderne - i en periode - rent offensivt egentlig gjorde hvad man kunne forvente på udebane mod et et tophold, så var det langtfra nok.

Pausestillingen 21-13 indikerede kraftigt, at dagens vinder allerede var fundet - og at 2. halvleg derfor mest af alt handlede om at begrænse skaderne for TMS Ringsteds vedkommende.

Den del ville dog nok kræve, at Frank Mikkelsen i TMS-buret rent faktisk begyndte at tage nogle bolde; samt at forsvaret rent faktisk forhindrede store skudmuligheder og frie chancer i at opstå. Ingen af tingene lykkedes, og BSH bombede sådan set bare videre i 2. halvleg, og tre fjerdedele inde kampen førte hjemmeholdet med 28-18.

Og da Ringsted så også begyndte at sjuske utilstedeligt i 7-mod-6-spillet i slutfasen, så gav det de klassiske mange scoringer i tomt bur. Alt sammen kun medvirkende til udklasseringen. Og ja, hjemmeholdet nåede 40 mål allerede med syv minutters spil tilbage...