Simon Omme var flyvende i én af sine sidste kampe for TMS. Seks mål og to assists stod han bag. Foto: Jeppe Lodberg

TMS i stort comeback: Nu er oprykningen tæt på

TMS startede nervøst og fejlfyldt ud - måske en smule tyngede af kampens enorme betydning. Så efter en håndfuld minutter var de grønblusede stadig ikke kommet på tavlen - mens Midtjylland havde nettet tre gange. Først i det femte angreb lykkedes det TMS at score; på et mål sat ind af veteranen Morten Nyberg.

En decideret møgstart for TMS Ringsted. Og da Christian Dalmose efter et kvarter (3-8) tog kampens første timeout, var det de 40-50 medrejsende jyske fans, der havde en fest - mens de øvrige godt 1100 tilskuere hang med klarinetten.

Ved 8-11 syntes Ringsted så småt på vej tilbage i kampen - men så »valgte« Mads Dudek at sælge sit hold, kan man roligt sige. Først begik han et klodset frikast til to minutters udvisning. Sekundet efter brokkede han sig derpå så meget til dommeren, at han fik yderligere en udvisning; så dermed fire minutters yderligere undertal til TMS, som i forvejen havde en mand vist ud. Av, av.