TMS i nedsmeltning i 2. halvleg

TMS Ringsteds kvinder spillede fuldstændig lige op med 1. divisions nummer to, Aalborg, da de to hold mødtes i det nordjyske lørdag eftermiddag...

I hvert fald i 1. halvleg, for pausestillingen lød på glimrende 14-14. Men så må man ellers lige love for, at TMS'erne røg ind i en kollektiv nedsmeltning: 2. halvleg blev nemlig tabt med vanvittige 11-22, og så endte det hele således 36-25 til Aalborg.