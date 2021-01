TMS henter ung bomber

TMS Ringsted har indgået en tre-årig aftale med den 19-årige Oliver Wosniak. En stor og hårdtskydende venstre back - og Wosniak ser dermed ud til at skulle blive den direkte afløser for Morten Jensen, der jo forlader TMS til sommer.

- Derudover glæder det mig, at det ser ud til, at vi kan tiltrække unge spillere fra ungdomslandsholdene. Oliver spiller i dag på samme ungdomslandshold som vores Lauritz Legér og Oskar Rasmussen. Det er super motiverende at træne unge mennesker med deres talent for at se hvor langt det rækker.