TMS henter profil til holdet

I en pressemeddelelse skriver TMS, at »Minik har vist sig bedre og bedre frem i træningen, hvorfor cheftræner Christian Dalmose har ønsket at supplere truppen. I en tid, hvor truppen har været ramt af en del skader er det en ekstra gardering til truppen for at stå bedst muligt i de næste 16 kampe i Håndboldligaen.«

- Minik kender vi jo alle sammen for en flot karriere rundt omkring i håndbold Danmark. Han er selvfølgelig blevet en ældre herre håndboldmæssigt, men jeg synes jeg kan se, han er ved at komme op i omdrejninger. Jeg kan se, at jeg kan bruge ham som i første omgang supplement til truppen, så må han vise mig til træning og kamp, at han vil mere, siger Dalmose.

Selv siger Minik Dahl Høegh:

- Jeg har trænet med TMS Ringsted i et par måneder, og jeg synes der er god kvalitet i truppen, og der bliver trænet godt. Jeg havde selv nogle muligheder for at komme til at spille udenfor Danmark, alt det blev forpurret på grund af Covid19. Derfor har jeg været glad for, at Dalmose har ladet mig træne med, og endnu mere glad for, at jeg nu får muligheden for at spille med i Håndboldligaen. Intet er afgjort, og jeg vil gøre alt for at TMS Ringsted overlever, der bliver masser af spændende kampe.