203 centimer høj og 113 kilo tung stregspiller er på vej til TMS Ringsted i form af Anders Agger (med bolden) Foto: Allan Nørregaard

TMS henter kæmpe streg i Nordsjælland

Sport DAGBLADET - 02. februar 2021 kl. 17:24 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Der bliver på det nærmeste tale om en klassisk »bytte-bytte-købmand« i forhold til stregpositionen i TMS Ringsted i den kommende sæson.

For et par uger siden kom det frem, at TMS'ernes profil på stregen de seneste sæsoner, Andreas Magaard, skifter til Nordsjælland Håndbold.

Men nu snupper TMS Ringsted så en stregspiller »tilbage« fra samme sted. Den 203 centimeter høje og 113 kilo tunge Anders Agger skifter nemlig til midtsjællænderne efter sommerferien.

Og det er et meget velkomment skifte for Dalmoses tropper, for med tilføjelsen af Agger udfyldes nemlig dét, der ellers i et par uger har været et markant tomrum i TMS-truppen.

- Anders Agger er en spiller jeg har holdt øje med i nogle år, derfor blev jeg også lidt overrasket over, at Nordsjælland fik ham til klubben for to år siden. Dengang sov vi lidt i timen, men nu kommer han til TMS Ringsted til den kommende sæson, og det glæder vi os til, siger cheftræner Christian Dalmose - og tilføjer om den nye streg:

- Jeg tror jeg kan få endnu mere ud af Agger. Han har en dejlig størrelse og en god fysik, dem findes der ikke så mange af. Han kan bruges i begge ender, både som klassisk »3'er«, men også bagved som styrmand i et 3-2-1 forsvar. Dertil er han god i den anden ende både til at skabe plads til skytterne og i sine egne afslutninger. Jeg synes vi har fundet en fuldgyldig afløser for Magaard.

Hovedpersonen selv er oprindeligt fra Lemvig-Thyborøn, men har i de sidste to sæsoner - som nævnt - tørnet ud for Nordsjælland. Det er derfor ikke ret meget længere, rent afstandsmæssigt, at han nu får til træning med skiftet til TMS.

- Jeg flyttede til København for to år siden og føler mig godt tilpas i byen. Derfor ville jeg gerne blive på Sjælland - Jeg var derfor ikke i tvivl, da TMS Ringsted henvendte sig. Jeg synes deres og mine ambitioner, tanker og visioner passer godt sammen, ligesom jeg har hørt meget godt om klubben fra tidligere- og nuværende spillere, siger Anders Agger.

- Samtidig ser jeg frem til at skulle få Christian Dalmose som træner, han har en spilforståelse som passer godt til min, hvor der fart på, og hvor man skal være klar til forskellige omstillinger, konkluderer stregen.

Agger er 22 år gammel og har spillet 57 Y- og U-landskampe.