TMS har nu kniven lidt mere for struben

Dermed ser stillingen således ud i bundstriden, at TMS har fem point, mens Lemvig-Thyborøn har fire. Begge for 20 kampe, i øvrigt. De to hold mangler væsentligt nok i dén sammenhæng stadig at møde hinanden i Lemvig. Det sker på onsdag i næste uge, og hér er det - set med midtsjællandske briller - nærmest altafgørende, at Ringsted ikke taber.