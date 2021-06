Pelle Schilling skal nu levere kontraløb, lob og skruebolde for TMS. Foto: TMS Ringsted.

TMS har fundet sin nye venstrefløj

Sport DAGBLADET - 01. juni 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted havde egentlig forberedt sig på at skulle »nøjes« med Anton Bramming som eneste tilbageværende venstrefløj i truppen til den kommende sæson - nu hvor Mads Dudek har valgt at lægge håndboldkarrieren på hylden.

Men alt dét var underforstået, at TMS skulle spille i 1. division til næste sæson. Men efter at midtsjællænderne som bekendt vandt ankesagen hos Håndboldens Appelinstans, endte det med at TMS skal spille i Ligaen igen i næste sæson.

Og skal der spilles ligabold, skal man have to spillere på hver eneste position. Det slår TMS Ringsted-cheftræner Christian Dalmose fast i en pressemeddelelse tirsdag.

Og den nye mand på venstrefløj hedder Pelle Schilling og kommer fra Lemvig-Thyborøn - én af TMS'ernes absolut formodede modstandere i kampen om at undgå de to direkte nedrykningspladser i Ligaen. Pelle er 27 år og har masser af erfaring fra Håndboldligaen, da han udover de seneste to års ophold i Lemvig også har spillet en lang årrække i Ribe-Esbjerg.

Det er der for en særdeles tilfreds Ringsted-træner, der gør status.

- I Ligaen er vi nødt til at have to gode spillere på hver position. Derfor er jeg glad for, at det endnu en gang er lykkes at trække en jysk ligaspiller til TMS Ringsted. Pelle er en fantastisk dygtig og intelligent håndboldspiller, som allerede har prøvet rigtig mange ting i sin karriere.

- Han har rutine og samtidig en god håndbold alder, hvilket gør ham til en helt perfekt signing. Vores venstre fløj er nu dækket godt ind med to forskellige typer, som vil supplere hinanden perfekt, tilføjer Dalmose.

Selv lyder Schilling heller ikke til at have været svær at overtale til at skifte til sjællandsk håndbold - hvor han oven i købet nu atter en gang bliver holdkammerat med Mark Nicolajsen, som allerede i vinter meddelte, at han skifter til TMS fra og med 1. juli.

- Jeg havde lyst til at prøve noget andet, og da TMS Ringsted kontaktede mig, syntes jeg, deT var et godt match og en spændende udfordring, siger Pelle Schilling i pressemeddelsen - hvori han fortsætter:

- Jeg flytter nu til Sjælland formentlig København, og vil pendle med min nuværende holdkammerat Mark Nicolajsen, som jeg glæder mig til at fortsætte samspillet med, ligesom jeg glæder mig til at blive trænet af Christian Dalmose, som jeg tror passer rigtig godt ind i mine tanker omkring hvordan håndbold skal spilles.

Venstrefløjen har indgået en to-årig kontrakt med de grønblusede og vil derfor være i klubben frem til sommeren 2023.