TMS hang på i Sønderborg

TMS Ringsteds Ligamænd var ikke mange tommer fra at slå SønderjyskEs ditto i sæsonens anden tællende kamp om point.

Det gav genvalg til 19-årige Tobias Lantz ikke alene på holdkortet, men på banen fra start. Og sikken en start for både den unge keeper og for TMS i almindelighed.

Da Christian Dalmose efter syv minutter kaldte til time-out, viste måltavlen 4-4 - med to TMS-scornger til hver af Morten H. Jensen og Lauritz Legér. Og kort derefter reddede Tobias Lantz så for femte gang, og sendte Martin Risom afsted i kontra til 4-5.

Efter 16 minutter blev hjemmeholdet ramt af dierkte rødt kort, og minuttet efter gjorde Andreas Magaard det til 7-8, hvilket skulle vise sig at være den næstsidste føring til gæsterne.

16-15 førte SønderjyskE blot ved pausen, og to mål på halvandet minut af Legér gav så TMS føringen på 16-17, men den gamle landsholdsplaymaker Thomas Mogensen tog bolden i egne næver og bragte på mindre end et minut værterne tilbage i front - og der blev de.

Efter 13 minutter af anden halvleg scorede Mads Dudek sit andet mål på stribe fra venstre fløj - til 23-22 - men to scoringer på straffekast gav SønderjyskE kampens første tremåls-føring, og så var det TMS-forsvarsgeneral Sebastian Thors tur til at se direkte rødt med et lille kvarter igen.