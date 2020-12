Martin Risom - hér mod Skanderborg i lørdags - var klart dagens bedste mand for TMS, men det var langtfra nok. GOG vandt med seks. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: TMS gik ned i 2. halvleg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS gik ned i 2. halvleg

Sport DAGBLADET - 14. december 2020 kl. 21:01 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsted fulgte fint med i 1. halvleg, men i de sidste 30 minutter blev holdet til tider løbet over ende, og så endte mandagskampen med et nederlag på 22-28 ude mod GOG.

TMS var massivt undertippede til kampen, for der var tale om et opgør mod rækkens suveræne nummer ét - og fynboerne havde før opgøret blot sat to point til i hele sæsonen. TMS havde omvendt kun vundet to gange i sæsonen, så den objektive forskel var til at få øje på.

Ikke desto mindre havde Ringsted-drengene på ingen måde tænkt sig at lægge sig ned på forhånd - og gennem det meste af 1. halvleg fulgte de grønblusede overraskende flot med. GOG var hele tiden i front, men aldrig med ret mange mål. 2-1 blev til 5-4 og senere 8-7 - inden GOG efter 21 minutter først hér fik skabt lidt afstand i form af en tremålsføring.

Med til TMS' ellers fine start på kampen hørte ikke mindst, at keeper Brian Jørgensen, som havde sluttet så flot af mod Skanderborg i weeekenden, atter gjorde det glimrende og fik »pillet« nogle oplagte GOG-chancer.

I 1. halvlegs sidste syv-otte minutter begyndte forskellen i bredden dog at vise sig, for da TMS begyndte at skifte ud i bagkæden bestående af Morten Jensen,Lauritz Legér og Martin Risom - begyndte fynboerne også at trække mere fra. 11-7 hed stillingen med fem minutter igen af halvlegen.

Pausestillingen 12-9 var dog stadig ganske hæderlig set med udeholdsbriller, og kampen var ret beset ikke afgjort endnu.

Især topscorer Morten Jensen virkede dog noget stresset i særligt afleveringsspillet, og det gav nogle dumme boldtab. Ydermere havde han efter 32 minutter brændt begge sine straffekast i opgøret, og sådan noget har man på ingen måde råd til, hvis man vil bide skeer med de største hold.

Blandt andet derfor stod GOG for 2. halvlegs fire første scoringer og ved 16-9 vidste man godt, hvad klokken havde slået.

Derfra og kampen ud var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse, for nerve var der ikke meget mere tilbage af. I kampens slutminutter fik TMS en stribe »trøstemål«, som gjorde, at nederlaget blev langt mere spiseligt, men det ændrer ikke på, at der i 2. halvleg var klasseforskel på de to hold.

Som man også må forvente mellem rækkens nummer ét og 13.