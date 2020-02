Sofie Johansen fortsætter hos midtsjællænderne. Foto: TMS Ringsted

TMS forlænger med alsidig spiller

Sport DAGBLADET - 12. februar 2020 kl. 10:58 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds venstrehåndede bagspiller og højrefløj Sofie Johansen tager en sæson mere i klubben.

Sofie Johansen blev før denne sæson hentet i Slagelse, hvor hun havde spillet i 3. division. Udgangspunktet for Sofie var derfor, at hun var en ung spiller som skulle udvikles hen over tid til en etableret 1. divisionsspiller.

Den proces er dog gået meget hurtigere end forventet, og i TMS kan man konstatere, at Sofie hurtigt har hævet niveauet og kan nu også være med til at afgøre kampene.

- Sofie var et projekt, da hun kom til klubben, men har overraskende hurtigt taget mange ting til sig er og er nu fuldt med på 1. divisionsniveau, og har gjort en stor positiv forskel i TMS Ringsted, siger cheftræner Thomas Brønd og uddyber:

- Og når hun nu har givet håndslag på at fortsætte i TMS, kan vi virkelig sætte gang i hendes store udviklingspotentiale her i år to i klubben. Fordelen ved Sofie er, udover hendes åbenlyse kompetencer, at hun kan dække to pladser for os med et højt niveau, og nu skal der endnu mere fokus på den fysiske del, påpeger Brønd.

- Jeg er utrolig glad for min beslutning om at skulle spille i TMS Ringsted igen til næste sæson. Jeg vil rigtig gerne fortsætte den udvikling, jeg er igang med, og det er jeg uden tvivl sikker på, at jeg kan bedst her. Jeg føler mig rigtig godt tilpas i det setup på og omkring holdet, tilføjer Sofie Johansen selv om forlængelsen.