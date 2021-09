En groggy Oliver Klarskov forlader banen til sidst i 1. halvleg med Nikolaj Øris til venstre med et rødt kort.

TMS fik et point mod storklub

TMS Ringsteds Ligahold spillede lørdag efter hjemme mod BSH fra Silkeborg, en kamp som endte 34-34.

Kampens højdepunkter:

1-0: Anders Agger

2-1: Martin Risom

3-2: Martin Risom

4-3: Oskar Vind Rasmussen

5-4: Martin Risom

6-4: Oskar Vind (str.)

7-5: Mark Nikolajsen

8-6: Martin Risom

9-7: Oskar Vind Rasmussen

10-8: Anders Agger

11-9: Oskar Vind Rasmussen (str.)

Bols redder, men har ellers manglet redninger i starten

12-10: Oliver Klarskov

17.45: Udvisning til Joachim Møller, TMS.

12-12: Alexander Lynggaard

Tobias Lantz ind i TMS målet.

12-13: Mads Kjeldgaard

21. René Toft Hansen udvises for anden gang.

13-13: Anton Bramming flyver indover fra fløjen og scorer.

Tobias Lantz-Pedersen redder.

14-13: Joachim Møller fra stregen.

14-14: Tobias Lantz har benet på et straffekast, men Jeppe gade Nielsen scorer.

Stærk start af målmanden.

15-14: Oliver Klarskov bryder igennem, hvor der ellers ikke er plads..

16-14: Anton Bramming stjæler kuglen og scorer.

26. Lantz redder, men smider bolden væk, men redder igen.

17-14: Oliver Klarskov.

Time out af BSH og straffekast til BSH bagefter.

TMS har fat nu, selv om BSH kom igen.

Bols kommer gud hj...ind, men redder kastet og mere jubel.

18-14: Oliver Klarskov får sneget kuglen ind.

Lantz redder igen - stjernestart af keeperen.

Vi oplever simpelthen lige nu TMS tage et stort skridt fremad og bare være ligeværdig med en kæmpe i dansk håndbold.

Mark Nikolajsen tyrer Johan Sjöstrand i ansigtet, og målmanden bliver liggende på gulvet, inden han hjælpes ud godt groggy. Ikke rødt kort fordi målmanden bevæger sig. Havde han stået stille, var sagen en anden.

BSH på overliggeren, men TMS smider bolden væk.

29.48. Lantz redder Øris! Han er vild, den knægt!

Oliver Klarskov smadres ned lige ved slutsignalet, og Nikolaj Øris får rødt kort.

TMS til pausen med en firemåls-føring, og det alene er sensationelt. Vi taler om en klub med lønninger til spillerne, der er mange gange større end TMS-drengenes.

(18-14)

2. halvleg:

18-15: Henrik Tilsted.

19-15: Martin Risom

19-16: Ludvig Hallbäck

20-16: Anton Bramming løber fra alt og alle og sniger kuglen ind.

33.25. Joachim Møller 2 min. ud.

Tobias Lantz redder - selvfølelig...

21-16: Anders Agger.

21-17: Aksel Horgen

Klarskov brænder

21-18: Lassen

21-19: Henrik Tilsted.

BSH har ikke givet op.

37. min.

22-19: Mark Nikolasen har heldet mig sig, mål via målmandens arm.

BSH smider bolden væk.

TMS time out. Dalmose må have en idé, der kan ryste BSH endnu mere.

Mark Nikolajsen 2 min ud.

22-20: Alexander Lynggaard. Tomt mål.

Wosniak ind for TMS.

2 min. udv. til Bogojevic.

BSH´s direktør er ikke tilfreds.

41. 23-21: Anders Agger.

Spændende at se, om TMS har kræfterne til at presse kampen ud.

Anders Agger 2 min. udv.

23-22: Alexander Lynggaard efter hård fight med Seb. Thor.

24-22: Anton Bramming, efter at Oskar Vind skød på stolpen.

43. 24-23: Jacob Lassen (str.) med Bols i målet.

25-23: Oliver Wosniak byder ind.

TMS har en noget bredere bænk end BSH på dagen.

25-24: Bogojevic.

25-25: Jacob Lassen.

26-25: Mark Nikolajsen snyder alle.

26-26: Jeppe Gade Nielsen (str.)

27-26: Martin Risom hamrer den ind med et hopskud. Et af de meget få fra TMS´ side.

TMS-direktør Ian Marko Fog sig til dommerobservatøren, men det er ikke kønt...

27-27: Bogojevic.

28-27: Oliver Klarskov.

BSH timeout.

28-28: Bogojevic.

49. min.

TMS-brok over dommerne nu.

29-28: Oskar Vind.

Bols redder i to omgange!

51 min.

30-29: Oliver Klarskov.

31-30: Bogojevic.

31-30: Nikolajsen.

52.

Bols redder - så kommer han alligevel ind med afgørende redninger. Klasse.

Risom afslutter lidt svagt.

32-30: Risom

BSH smider bolden væk.

55. min.

Nikolajsen brænder skud, mens Bols redder stort i den anden ende.

Vild stemning i hallen.

33-30: Agger.

57 min.

Bols redder, men

33-31: Bogojevic.

TMS rækker ud efter sejren.

Klarskov brænder.

33-32: Tilsted.

58. min.

34-32: Oliver Klarskov.

34-33: Lynggaard.

58.44

TMS time out. 59.22

Et mål nu, og TMS vinder den kamp.

Klarskov smider bolden væk.

BSH time out.

59.47.

34-34: Lassen smutter igennem med tre sekunder igen, og TMS kan ikke reagere.

TMS må nøjes med et point, og "nøjes" er ordet. Holdet havde sejren i hænderne og fortjente den hele vejen.

Slut