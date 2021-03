Morten Jensen spillede ikke sin bedste kamp, men stod dog alligevel bag fire mål og tre assists. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

TMS faldt med ære

Sport DAGBLADET - 23. marts 2021 kl. 20:01 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsted spillede tirsdag en glimrende kamp mod storfavoritterne og topholdet fra Aalborg, men tabte i sidste ende med 28-33.

Der var på forhånd ikke ligefrem stort forventningspres på TMS, for dagens modstandere er ikke blot forsvarende danske mestre - de har også vundet tre ud af de sidste fire mesterskaber. Omvendt er TMS Ringsted som bekendt oprykkere, så der var tale om en helt klassisk »gratis kamp« for hjemmeholdet.

De grønblusede gjorde det dog unødigt svært for sig selv i kampens indledning, hvor man i løbet af bare fire et halvt minut havde fået to gange to minutters udvisninger, Det udnyttede Aalborg til lynhurtigt at gå fra 2-2 til 2-5 på tavlen.Et følgende brændt straffekast var absolut heller ikke, hvad TMS havde brug for mod det stjernespækkede Aalborg-hold med klassespillere på alle positioner.

Hjemmeholdet udviste ellers masser af god gejst, og unge Tobias Lantz i målet stod glimrende til en start. Men alligevel hed stillingen 5-9 efter kampens første fjerdedel - og det var ikke mindst (også) en konsekvens af, at »stillingen« i antal udvisninger på det tidspunkt hed 3-0 til Ringsted.

Men hjemmeholdet skal have den ros, at de på ingen måde lagde sig fladt ned mod overmagten, og efter en fin periode fik Morten Jensen reduceret til 8-10 efter et lækkert vip fra Oskar Rasmussen.

Pausestillingen lød på 11-15, og mens dét endda var ganske hæderligt set med TMS-briller, ja så burde forskellen endda have været noget mindre, for værterne havde undervejs i halvlegen haft et par fæle afbrændere i helt frie positioner.

I starten af 2. halvleg formåede TMS at holde afstanden ganske fint, og i den periode viste især Oliver Klarskov glimt af den klasse, han unægtelig havde i spandevis af før sit årelange fravær fra håndbolden. Med to mål og en assist på fem minutter, var han medvirkende til, at holde kampen på minus tre (17-20) efter 38 minutter.

Så var det dog i en periode som om, at niveauforskellen på de tro hold efterhånden begyndte at vise sig, for hvor Aalborg kumnne skifte hyppigt ud i 2. halvleg, uden at scoringsfrekvensen gik ned, kunne TMS ikke gøre det samme. Eller rettere sagt: Christian Dalmose skiftede bare generelt meget lidt ud, og de store veksler, der blev trukket på en 7-8 spillere, kostede også kræfter.

Således 19-25 efter 42 minutter - men heldigvis for kampens skyld var dette ikke startskuddet til, at hjemmeholdet nu bare skulle køres over.

En indskiftning af Frank Mikkelsen i målet viste sig som en rigtig god idé, for i løbet af seks minutter på banen havde »TV-Frank« allerede præsteret fem redninger. Og med 11 minutter igen stod der såmænd bare 24-26 på måltavlen efter en heroisk periode af TMS Ringsted.

Det blev også 25-27, men så begyndte TMS at brænde for meget igen, og Aalborg trak en smule fra til sidst. Men at TMS havde stor ære af kampen, skal der ikke være nogen tvivl om.