Morten Jensen blev topscorer i TMS-sejren. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: TMS er over stregen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS er over stregen!

Sport DAGBLADET - 17. marts 2021 kl. 21:14 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsted lever i allerhøjeste grad stadig i Håndboldligaen. Ja, faktisk er holdet nu igen over den direkte nedrykningstreg, da det onsdag blev til en overraskende, men fuldt fortjent sejr på 30-25 ude over Kolding.

Det skete samtidig med, at Lemvig-Thyborøn hjemme fik tæv af TTH Holstebro.

1. halvleg blev én af sæsonens bedste fra TMS'ernes side - og det var vel at mærke uden at nogen spillere specifikt bare hamrede igennem og scorede mål på samlebånd. Nej, de grønblusedes scoringer var fintr fordelt raden rundt - men opmuntrende var det bestemt at se en mand som Martin Risom smække tre flotte langskudsmål i nettet i løbet af halvlegen.

Risom har ellers ikke haft nogen stor sæson for TMS, men hér virkede han skarp.

Det samme med bagspillernes indsspil til stregspiller Andreas Magaard. Den del sad også i skabet i 1. halvleg, og var ikke mindst årsagen til, at TMS faktisk var foran helt fra 3-4 på tavlen og resten af halvlegen. Undervejs hed stillingerne også blandt andet 8-10 og endda 9-14 - inden Ringsted måtte »nøjes« med at gå til pause med 13-16 blinkende på den enorme måltavle midt i Sydbank Arena i Kolding.

2. halvleg startede med noget af et brag - i bogstaveligste forstand - da TMS fortsøgte sig med et vip til Morten Jensen. Men i stedet for at venstrebacken fik lov at afslutte, blev han i stedet flået ned i gulvet af Andreas Morsten. En usædvanlig gorv tackling, som man sagtens kunne have forsvaret at give rødt kort for.

I det hele taget havde Kolding i starten af 2. halvleg nærmest mere travlt med at klaske TMS'ere ned end med at spille håndbold - og det betød hele tre to-minutters-udvisninger til de hvidblusede i løbet af de første fire minutter af halvlegen. Et ganske sjældent syn.

Dét betød også, at TMS Ringsted brugte perioden på stille og roligt at bringe sig foran med hele seks mål i form af 14-20 på tavlen. Midtsjællænderne gjorde sådan set »bare«, hvad de havde gjort gennem hele kampen: Spillet klogt og tålmodigt i angrebsspillet - og så i øvrigt fortsatte med at score usvigelig sikkert på de mange tildelte straffekast.

I forsvaret var det ikke mindst Andreas Magaard, Joachim Møller og Sebastian Thor, som trak et kæmpe læs - men igen; heller ikke i det defensive var der nogen, der faldt igennem.

Det gjorde de til gengæld hos Kolding, hvor frustrationerne var mange, og hvor også Peter Balling - i lighed med Morsten tidligere - tabte hovedet og bankede Lauritz Legér i gulvet i en kontrasituation.

Kampen var dog ingenlunde afgjort, skulle det vise sig, for der var lang tid tilbage på uret, og efter et par dumme TMS-boldtab og brændte afslutninger reducerede Kolding pludselig til nu kun 22-24 - efter seksmålsføring til TMS tidligere.

I stedet var der nu »nerver ud over det hele, men hér var den indskiftede Frank Mikkelsen i målet guld værd. Han snuppede flere bolde, som ellers var blevet sendt afsted fra stregen eller andre helt frie positioner. Ikke mindst han var stærkt medvirkende til, at TMS i slutfasen alligeveæl trak fra til nu 25-30 på tavlen. Og det blev også kampens afgørelse og resultat.