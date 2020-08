Sebastian Thor (med bolden) ser frem til en hård sæson for TMS. Arkivfoto

TMS-anfører: - Vi skal slås

Sport DAGBLADET - 26. august 2020

Med afgangen af spillere som Nikolaj Nørager, Michael Riis og Morten Nyberg er TMS Ringsteds nye anfører, Sebastian Thor, ikke i tvivl om, hvad der skal redde og sikre TMS point og sejre den kommende sæson: Holdet.

- Da vi rykkede op sidste gang (foråret 2018, red.) var vi gode på det individuelle plan. Denne gang er vi et skarpt kollektiv, og sådan har det fungeret i vores træningskampe til nu. Jeg håber, det er bedre end sidste gang, for det er ikke så sårbart, som på det forrige hold, hvis individualisterne falder ud, siger Sebastian Thor.

TMS starter Liga-sæsonen lørdag den 5. september ude mod Mors-Thy, men allerede i aften (onsdag) står den på pokal-1/8-finale hjemme mod Ribe-Esbjerg. Noget af en opgave.

- Vi er en ung trup, som gerne vil arbejde og slås, og det skal udvikle os på den lange bane. Det, der kan blive problemet for os, er den berygtede erfaring. Det er svært at spille i Ålborg, det er svært i Skjern og alle andre steder, så vi skal være gode i de rigtige kampe. Det skal vi være bevidste om, og så skal vi knokle røven ud af bukserne, så de andre slår sig på os, siger Thor, der selv er en arbejdsmand af de helt hårde som styrmand i TMS Ringsteds forsvar.

- Vi skal være en arbejderklub, hvor de andre ikke skal vinde uden at slås for det.

Sebastian Thor tror, at der skal 11-13 point til for at blive oppe, hvilket er det altoverskyggende mål for TMS denne sæson. Sidstepladsen skal undgås.

- Jeg har ikke udpeget nogle kampe, hvor jeg siger, at der skal vi for alt i verden vinde, for det bliver utrolig svært. Vi skal gribe de chancer, der kommer, og de kan komme, når vi ikke venter det. Derfor skal vi søge mulighederne, og så må vi håbe, at vi er gode og heldige nok til at point´ne, når mulighederne kommer.

Onsdag gælder det altså Ribe-Esbjerg i pokal´en.

- Vi er underdogs i alle kampe, og den rolle skal vi tage og tage imod og få det bedste ud af. Der er ikke noget pres på os, så det forhåbentlig frigive energi og fjerne nerverne, som der er, når man skal møde de gode hold. Pokalkampen er »gratis« for os, så der skal fuld hammer på, og det skal der i alle kampe. Vi skal have kampene over på vores præmisser, så vi kan udnytte vores gode sider, siger Sebastian Thor.