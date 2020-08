Andreas Hampe er en af TMS'ere, der ikke er helt på toppen endnu. Han døjer - som fløj Oskar Rasmussen - med lysken. Foto: Jeppe Lodberg

TMS-aflysninger før pokalbrag

TMS-aflysninger før pokalbrag

Sport DAGBLADET - 04. august 2020 kl. 14:37 Af Jeppe Lodberg

Det er ikke »bare« træningskampe TMS Ringsted har set sig nødsaget til at aflyse, fordi den svenske klub Lugi Lund ikke har den store lyst til at komme til postnummer 4100 med alle dets historier om corona-smitte. De to kampe tirsdag aften - både mænd og kvinder skulle mødes - var efter planen den første træningskamp for de grønblusede samt den sidste testkamp, inden holdene i næste uge skal spille pokalkamp.

- Jeg har prøvet at finde en anden modstander og har brugt hele dagen i går og i dag på at ringe rundt, men det er umuligt at finde et hold, der kan og vil træde til med så kort varsel, sukker Liga-mændenes cheftræner Christian Dalmose, som i lørdags skulle have været i aktion med sine tropper hos Team Sydhavsøerne - men dén kamp aflyste han, da flere spillere render/rendte rundt med småskader.

Nogle af dem ville have bedre af lidt let træning og kunne så være klar til tirsdag aften - men det bliver så ikke nødvendigt. I stedet kommer de i aktion tirsdag den 11. august, når turen går til Næstveds 2. divisionsmandskab for at spille den 6. runde pokalkamp, som blev udsat fra i foråret grundet coronapandemien - og dét uden kamptræning.

- Det er drønærgerligt, at vi ikke får spillet en testkamp sammen, inden vi skal spille en betydende kamp. Men det er sådan situationen er, og så må vi bare have nogle gode træninger i stedet for. Det ser ellers fint ud. Vi er ved at få de skadede stille og roligt tilbage, humøret er højt, de nye er faldet godt til og der er en rigtig god kemi i truppen. Det er en dejlig flok, jeg har fået, siger Christian Dalmose.

Hans cheftræner-kollega for TMS-kvinderne i 1. division, Per Wulff, har også påført sig ja-hatten.

- Men havde du spurgt i går, hvor jeg havde ringet rundt til fem-seks klubber for at høre, om de kunne møde os i stedet for Lugi, så havde jeg nok ikke haft det godt. Der følte jeg, at je gstod med håret i postkassen. Men heldigvis har Roskilde sagt ja til at møde os på torsdag aften (19.15) hos dem, så det er fint, siger Per Wulff, hvis cirka halvvejs nye hold har fordel af hjemmebane, når der tirsdag aften er pokalkamp på programmet.

Om det - og en testkamp mod naboerne - er nok ballast til at komme videre, er så nok en anden sag, da det er Odense fra Ligaen, der kommer på besøg.