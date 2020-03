TMS og Nicolaj Nørager kunne endnu en gang ikke slå HEI Skæring, og dermed må TMS vente til hjemmekampen mod Roskilde i næste uge for at få et nyt forsøg til at rykke op. Foto: Thomas Olsen

TMS Ringsteds oprykningsfest fes ud

Sport DAGBLADET - 08. marts 2020 kl. 19:37 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lagt op til den helt store fest for TMS Ringsted, da holdet søndag aften gæstede HEI Skæring. Men festen forsvandt, da favoritterne kun formåede at få uafgjort 25-25 ude mod HEI Skæring.

Det var lige præcis ét mål for lidt for TMS, for med det uafgjorte resultat kan Skive rent matematisk stadig nå at tage 1. pladsen fra Ringsted-drengene med tre kampe tilbage.

Kampen startede ud med to angreb, der begge virkede ganske nervøse, og hvor der i indledningen blev brændt og brændt til den store guldmedalje.

For eksempel havde TMS blot scoret en enkelt gang efter 10 minutter - men omvendt havde HEI også kun nettet to gange. Det var tydeligt to forsvar, der kendte alt til hinandens angrebsåbninger.

HEI Skæring bliver trænet af den bundrutinerede og mangeårige toptræner Ryan Zinglersen, og det var tydeligt, at TMS i hvert fald rent taktisk ikke kunne snyde HEI med noget som helst.

Men nu er der jo mange andre ting i håndbold end taktik, og kvalitet trumfer naturligvis alt andet. Og efter at Skæring havde ført med 3-2, fik TMS virkelig gang i kontrafasen, hvor de to fløje Anton Bramming og Simon Omme fløj afsted, som havde de ild i fødderne. Og ved 4-7 på tavlen, havde de to stået for fire af Ringsted-målene.

Som 1. halvleg skred frem, begyndte TMS'erne i højere og højre grad at dominere rent fysisk. Det gav sig især udslag rent defensivt, hvor ikke mindst Sebastian Thor og Andreas Magaard i en periode nærmest hånede hjemmeholdets skytter - og når de ikke fik fat, gjorde keeper Frank Mikkelsen det som ofte.

5-11 efter 25 minutter, og så kunne midtsjællændernes nærmest både dufte og røre oprykningen. Men så gik der overmod i den, og følelsen af uovervindelighed havde måske sat sig i TMS'erne. I hvert fald "glemte" det ellers så suveræne forsvar pludselig at dække koncentreret op - og så scorede HEI fire gange på stribe.

Efter 10-13 ved pausen fortsatte HEI med at sparke fra sig, og den første halve snes minutter var fuldstændig jævnbyrdige. Og ved 13-15 kunne intet regnes for sikkert endnu.

Nerverne sad pludselig uden på de grønne bluser, og især Rasmus Just og Jesper Kristensen på "toer-positionerne" i forsvaret dækkede fantastisk op hos hjemmeholdet. Og da venstreback Nikolaj Schytt efter 44 minutter hamrede bolden op i krogen var samtidig målet til 19-18 i hjemmeholdets favør.

Lidt af en omvending i kampen!

Det var faktisk ikke fordi, at sjællænderne ikke længere formåede at tilspille sig store og oplagte scoringschancer - de blev blot i langt højere grad brændt. Eksempelvis et par fæle af Simon Omme på fløjen.

HEI kom ad flere omgange foran med to, og hér så det skidt ud med TMS-briller - ikke mindst ved 24-22 med bare fem minutter igen. Syv-mod-seks-spillet virkede kun med begrænset succes, og så skulle der noget ekstraordinært til i slutminutterne.

Og der blev drama for alle pengene til sidst: Mads Dudek hamrede bolden i nettet med 20 sekunder tilbage til 25-24 til TMS - men lige før festen kunne bryde løs hos TMS, punkterede ballonen med et brag, da HEI's Rasmus Just sendte bolden i nettet til slutresultatet.

