Mads Dudek scorede seks mål i kampen - alle i 2. halvleg. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: TMS Ringsted ydmyget i egen hule Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS Ringsted ydmyget i egen hule

Sport DAGBLADET - 03. oktober 2020 kl. 16:30 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsted - uden den coronaramte Christian Dalmose på bænken - blev lørdag totalt rundbarberet, da holdet hjemme blev nedlagt med hele 19-36 mod Bjerringbro/Silkeborg.

TMS'erne hang ellers fint på mod storfavoritterne i kampens indledning, hvor gæsterne »kun« førte med 3-2 efter den første håndfuld minutter.

Men det viste sig dog at være en stakket frist, for inden længe begyndte gæsterne at skrue på nogle af de knapper, man kan som et af topholdene i landets bedste række. Det være sig blandt andet overgangsspillet, som fungerede til UG og gav flere tilfælde af Bjerringbro/Silkeborg-spillere i helt fri position.

Man må til gengæld også sige, at TMS Ringsted havde ualmindeligt svært ved at overliste Kasper Larsen i udeholdets mål i de første 10-15 minutter, og bl.a. Joachim Møller stod bag et par fæle afbrændere.

Og da gæsterne efter bare 11 minutter bragte sig på 8-2 så den kamp ærlig talt allerede afgjort ud.

- Vi spiller kraftedme som en flok konfirmander - lad os nu prøve at stemple ind i kampen, råbte TMS-keeper Frank Mikkelsen, inden han lod sig udskifte for et hvil på bænken.

Mikkelsens opsang hjalp dog ikke alverden i en 1. halvleg, hvor kun højrefløj Oskar Rasmussen og Morten Jensen holdt niveau. Omvendt peb målene ind i den anden ende, og efter 19 minutter havde Bjerringbro/Silkeborg allerede scorede 14 gange - mod TMS' blot seks.

Der var rigtig mange ting galt med midtsjællændenes spil i opgøret, men én af elementerne var syv-mod-seks-spillet, der slet ikke fungerede og som kostede en stribe jyske scoringer i tomt mål.

Pausestillingen hed ydmygende 8-22 på måltavlen, og så kunne man ikke fortænke nogen tilskuere, hvis de i stedet valgte at smutte fra hallen for i stedet at gå en efterårstur i skoven.

Efter 35 minutter hændte der dén »sensation«, at en anden end Morten Jensen eller Oskar Rasmussen scorede for TMS - da Mads Dudek reducerede til 9-26. Og så var TMS da oppe på tre målscorere i kampen. Dudek gjorde det i øvrigt glimrende i resten af kampen, men der var det alt for sent.

Et opgør, der som antydet havde været afgjort i mere end tre kvarter, sluttede i sidste ende med XXX-målssejr til midtjyderne, og nu er det tid til selvransagelse i Ringsted.