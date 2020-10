TMS Ringsted taber bundkamp

Her følger en liveopdatering fra kampen i Dansk Kabel TV Arena.

TMS må undvære Andreas Magaard, og så er Martin Risom og Sebastian Thor på holdkortet, men de er ikke i topform grundet småskader. TMS er med andre ord meget svækket.

Sitrende stilhed i hallen før start. Det er vigtigt, det her, og ingen af holdene har point. Lemvig ligger sidst.

Sebastian Thor og Joachim Møller udgør TMS´ midterforsvar.

1. halvleg

Frank Mikkelsen redder.

Oskar Rasmussen på overliggeren.

0-1: Frederik Iversen.

1-1: Morten H. Jensen.

Frank M. redder.

2-1: Mads Dudek.

Frank M. redder.

5.20 min. spillet.

2-2: Mark Nikolajsen hamrer kuglen ind.

Joachim Møller i gulvet med smerter.

Han tager sig til ansigtet, næsen. Klappes ud. Det tyder på at være slut for Møller, der nu forlader hallen. Noget af et slag for TMS, der i forvejen er ramt.

8. 3-2: Morten H. Jensen (str.)

Mads Dudek 2. min ud.

Andreas Hampe er ny mand i forsvaret.

Frank Mikkelsen redder fra fri Mikkel Sandholm.

Mauer smider bolden væk.

3-3: Fr. Iversen. I overtal.

4-3: Morten Jensen, vilje, vilje...

LT - Jacob Østerg. 2 min ud.

11.30 min.

Lemvig misser.

TMS har unge Mikkel Wager på stregen, og så brænder Lauritz Legér.

4-4: Rasmus Porup, heldigt, rammer en arm på vejen.

4-5: Porups hammer rammer igen. Spilles godt op.

5-5: Legér.

15 min.

5-6: Fr. Iversen fra venstre fløj.

6-6: Legér. Går mod mål og presser.

Frank Mikkelsen redder og vil finde Mads Dudek med et langt udkast - det ender ude af banen.

6-7: Porup.

7-7: Mads Dudek tager revanche og scorer.

Frank Mikkelsen redder, men bolden smides væk igen.

2 min. udv. til Andreas Hampe.

7-8: Jesper Kokholm.

19. 40. min.

2 min. ud til Pugholm.

TMS time out.

19.57 min. spillet.

8-8: Legér via stolpen i en presset situation.

8-9: Mads Thymann.

TMS kører på kanten af ressourcerne med få spillere.

Mads Dudek brænder.

Lemvig-time out. 21.39 min.

8-10: Mark Nikolajsen i gennembrud.

Morten H. brænder efter lobfinte med Oskar Rasmussen.

Straffe til Lemvig.

Thomas Bohl Damgaard pilles af Frank Mikkelsen.

Martin Risom på banen.

9-10: Martin Risom.

9-11: Jesper Kokholm (str.)

25 min.

10-11: Martin Risom. Øj, hvor han været savnet! TMS har en højre back.

Risom fremtvinger straffe og udv. til Thymann.

Morten H. Jensen misser og overtræder på riposten.

Vild, vild kamp i TMS-forsvaret.

Lemvig er maks presset, men så stiger Rasmus Porup op og hamrer kuglen ind.

TMS smider bolden væk.

Bekymrede miner hos TMS´ere i hallen.

Lemvig fejler, og Lasse Hamann B. fremtvinger straffe.

11-12: Martin Mauer (str.)

29.45.

Lemvig taber bolden, der er tre sekunder igen, men Risom ser ikke det tomme mål.

(11-12. Pause)

2. halvleg

Det spændende bliver nu, om et presset TMS-hold kan holde hele vejen. De har ikke meget at skyde med, men det hjælper da lidt, at Risom er lidt med.

Wager får straffekast...

12-12 Martin Mauer (str.)

12-13: Jesper Kokholm (str.)

13-13: Mikkel Wager fra stregen.

13-14: Porup.

33. min.

13-15: Jonas Langerhuus.

14-15: Anton Bramming efter et flot svæv.

14-16: Porup

15-16: Morten Jensen.

Skridt af Lemvig, vilde protester.

Frank Mikkelsen redder.

37. min.

16-16: Risom igen. Sikken en Liga-debut. Tørrer sin nærmeste oppasser big time.

Lemvig time out.

38. min.

16-17: Fr. Iversen snyder Mikkelsen fra fløjen.

17-17: Legér.

Udv. til Jonas Langerhuus.

39.

Frank M. redder. Kasper forbi tomt mål.

17-18: N. Spanggaard i et inferno af larm.

Legér brænder frit skud.

17-19: Jesper Kokholm.

Sebastian Thor brænder for TMS.

Dalmose med bekymret mine. Han tænker tanker om spillere og taktik, og hvad er der i posen?

TMS misser i angrebet.

43. min.

17-20: Thomas Bohn Damgaard.

TMS er mast i bund nu.

Pugholm 2 min ud. 44.29

Morten H. skyder langt over mål.

18-20: Legér i tomt mål.

18-21: Th. Damgaard.

46.

19-21: Anton Bramming.

19-22: Sasser Sohn. Lemvig lurer på sejren på.

Time out af TMS.

47.

Morten Jensen-skud reddes.

Oskar Rasmussen smadres i gulvet. Oppe igen.

Seb. Thor 2 min ud.

Legér på overliggeren i tomt mål.

19-23: Fr. Iversen.

INTET går TMS´ vej nu.

50. min.

20-23: Morten Jensen, hop, drøn.

20-24: Thomas Damgaard.

Risom brænder, men får frikast.

Sebastian Thor slider sig fri, men misser.

Det er ikke godt, det her...

Frank M. redder.

N. Spanggaard 2 min. ud for forkert udskiftning.

Lemvig-lederne bruger grimme gloser her.

21-24: Mauer (str.)´

53. min.

21-25: Th. Damgaard.

TMS fejler og smider bolden væk.

Alle mand er maks presset i hoveder og kroppe.

Lemvig trykker på med alle mand.

22-25: Morten Jensen.

Straffe til Lemvig...

22-26: Jesper Kokholm (str.)

56. min.

TMS ser et nederlag i øjnene nu. Et skadesplaget hold rækker ikke i Ligaen.

23-26: Anton Bramming. Vildt svæv igen af springfyren

Frank Mikkelsen redder.

Straffe til TMS.

Mauer brænder. Billedet på TMS denne aften.

58. min.

23-27: Sasser Sohn.

Tristesse i hallen. Nederlag i en kamp, der skulle vindes.

Dudek brænder, og vild Lemvig-jubel.

Lemvig-timeout.

59.11

Lemvig taber bolden, og Oskar Rasmussen skyder på stolpen.

Slut.

Lemvig-Thyb. vinder 27-23.