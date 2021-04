TMS Ringsted revser Liga-klubber

I den netop Liga-nedrykkede håndboldklub, TMS Ringsted, undrer man sig netop en del over, hvad der er foregået den seneste måned mellem Skanderborg og Århus Håndbold. De to klubber, der netop er fusioneret og har talt sammen i en måned, men uden at fortælle DHF om det.

Hvilket man ellers skal ifølge Ligareglementet. Lige så snart, man indleder drøftelser, skal DHF orienteres.

TMS Ringsted har netop sendt en pressemeddelelse ud, hvor klubben er efter de to involverede klubber og deres formænd.

Den indledes:

"Den barske afslutning af ligaen i lørdags havde på ingen måde sat sig, før der i går kom endnu en barsk udmelding.

Aarhus offentliggør efter sidste spillerunde, at de vil gå konkurs og vil slå sig sammen med naboklubben Skanderborg i en ny håndboldklub Skanderborg – Aarhus Håndbold. Tirsdag før påske ændrer Århus Håndbold pludselig navn til ”Datoselskabet af 30.03.2021 A/S”. En tydelig tilkendegivelse om hvad der er på vej. Aarhus og Skanderborg forklarer, at de har ventet med udmeldingen til efter hovedturneringen kaldet fase 1, som er den mest sportslige afvikling - men er det virkelig det?," lyder det.

Videre:

"Nu rykker TMS Ringsted ned i 1. division. Kvalifikationsspillet til HTH Herreligaen ændres til en træningsturnering bestående af Fredericia, Ribe-Esbjerg, Mors-Thy og Lemvig, hvor Aarhus allerede indtager sidstepladsen, og kan ikke spille fordi holdet er trukket.

Det betyder, at playoff kampen mellem 1. divisions nr. 2 og 3, pt. Skive og AJAX, giver direkte adgang for vinderen til HTH Herreligaen til den kommende sæson. Hvornår har et 1. div. hold sidst vundet en playoff kamp mod et ligahold om pladsen i Håndboldligaen?

Ovennævnte er hvad Aarhus- og Skanderborg Håndbold beskriver som den mest sportslige afvikling?

Havde det ikke været mest fair, hvis Aarhus havde meldt ud, at de gik konkurs da de var langt i forhandlingerne med Skanderborg og vidste at de gik konkurs pga. dårlig økonomisk styring. Dermed var de blevet placeret på sidstepladsen i HTH Herreligaen og pointene på daværende tidspunkt, var blevet delt ud. Havde de gjort deres arbejde ordentlig og undersøgt det, ville de have set, at det ville have haft marginal indflydelse på placeringerne i HTH Herreligaen. TMS Ringsted var ikke rykket ned, de havde haft chancen i et kvalifikationsspil om at blive i rækken. Det er trods alt TMS Ringsted, som har spillet mod Aarhus i indeværende sæson, hvor Aarhus Håndbold har haft et økonomisk overforbrug, nogle kaldte det en gang økonomisk doping. Gør man det, er det forholdsvist nemt at drive håndbold og opnå resultater, man bliver blot indhentet af sine uforsvarlige økonomiske handlinger på et tidspunkt, som Aarhus Håndbold gjorde det," lyder de krasse ord fra TMS.

"Hvis Aarhus havde handlet forsvarligt, og havde handlet sportsligt korrekt, havde vi nu gået ind i et kvalifikationsspil om en plads i ligaen med fuldt set-up og spænding til det sidste, ligesom der havde været en spændende playoff kamp mellem sidstepladsen i kvalifikationsspillet i ligaen og vinderen af playoff kampene mellem nr. 2 og 3 i 1. div.

Hvis Skanderborg og Aarhus kalder deres handling for sportslig korrekt handling, betyder det bare noget andet i TMS Ringsted - en klub hvor vi forsøger ikke at bruge flere penge end vi har, og behandler hinanden med sportslig respekt.

Dertil og nærmest værst af alt, har Skanderborg og Aarhus set stort på Ligareglementet, hvor det klart i §51 står: »Foreninger der indleder drøftelser om etablering af en overbygning, skal straks give meddelelse til DHF herom. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF.«.

Dette har Skanderborg og Aarhus klart ikke overholdt, eftersom Frank Smidt leder af turneringsafdelingen i DHF, først modtager beskeden om sammenlægningen og konkursen søndag kl. 18.28 på mail, altså ca. et halvt døgn før det siver ud i håndboldmiljøet, og det senere præsenteres på et pressemøde kl. 14.00. På omtalte pressemøde oplyser begge klubledelser, at de har været i gang med planerne den sidste måned, ligesom Erik Veje senere på dagen fortæller i pressen, at han blev orienteret for en måned siden - er han den eneste, som er blevet orienteret? Har det haft indflydelse på motivation og fokusering på dem som har haft informationen? Det finder vi aldrig ud af, fordi begge klubber ikke har fuldt ligareglementet, vores fælles regelsæt.

Hvis nu Skanderborg og Aarhus også her havde udvist sportslig fairness, hvor de har fuldt reglerne og meddelt DHF om det indledende samarbejde, og den primære årsag nemlig at Aarhus Håndbold var på vej mod en uundgåelig konkurs, hvad havde DHF så fortaget sig? formentlig det eneste rigtige, nemlig trukket Aarhus ud af HTH Herreligaen henne i processen, hvor den nye håndboldklub, var så langt at der ikke var en vej tilbage, dette for at sikre en korrekt og fair afvikling af HTH Herreligaen. DHF kunne ligeledes havde været med til at opsætte de konsekvenser for de to klubber, der ville være, ved udmelding af konkurs og sammenlægning på forskellige tidspunkter i processen."

I Ringsted kigger man på et eventuelt næste skridt.

"TMS Ringsted og klubbens advokat vurderer pt. om klubben skal nedlægge protest. Vi vil have sagens akter helt frem i lyset, der er flere steder lavet fodfejl i forhold til vores fælles Ligareglement, derfor vil DHF formentlig i løbet af dagen modtage en officiel protest med forventning om en hurtig behandling.

Det er endnu en kedelig og uprofessionel handling i dansk tophåndbold, det som skræmmer er, at i hver klub sidder to håndboldformænd, som har været med længe - nemlig Jørgen Noes i Aarhus og Jens Christensen i Skanderborg. Jens har sågar været formand i Divisionsforeningen i mange år, og kender ligareglementets bl.a. den beskrevne anmeldelsespligt, men begge har negligeret det og kørt deres egne regler uden at vurdere på en sportslig korrekt afvikling af HTH Herreligaen og de forpligtigelser der ligger i Ligareglementet," lyder det fra TMS.