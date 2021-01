Natascha Wollesen spillede en fin kamp med fem mål og to assists. Foto: Jeppe Lodberg

TMS Ringsted op på 2. pladsen

Sport DAGBLADET - 23. januar 2021 kl. 15:34 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds kvinder ER vitterligt et tophold. Det beviste Per Wulffs tropper lørdag ved at besejre Sønderjyske med 29-27 i topopgøret.

TMS startede flot ud mod de stærke sønderjyder, som ellers kom til kampen med hele seks sejre på stribe. Med et højt tempo og mange spillere, der bød ind, kom TMS Ringsted foran med 5-3 efter de første syv minmutter.

Særligt var det dog playmaker Natascha Wollesen, der gjorde sig flot bemærket med to mål og to assists i samme periode.

Det var generelt en 1. halvleg med fart over feltet, og gæsterne viste da også som halvlegen skred frem, at de har mange strenge at spille på - ikke mindst den tårnhøje streg Camilla Aastrup, hvis fysik voldter TMS-forsvaret visse problemer.

7-6 hed stillingen præcis en fjerdeel henne i opgøret, og dermed lignede det at skulle blive akkurat så tæt og spændende, som det næsten altid er mellem de to hold. Ringsted-pigerne var stort set hele tiden foran i 1. halvleg, men formåede ikke at skabe et forspring på mere end to mål - af mange omgange. Men hver gang kom Sønderjyske tilbage på minus én.

Pausescoren lød på 15-15, og det var rent faktisk første gang siden stillingen 1-1, at TMS'erne ikke var foran. Lidt surt at gå til pause med, kunne man måske mene.

Sønderjyske nåede også at komme foran i starten af 2. halvleg, men så tog pokker ved hjemmeholdets Laura Bjaldby, som med tre flotte langskudsmål på stribe gjorde det til 19-17. Men generelt fortsatte de utroligt jævnbyrdige takter bare i 2. halvleg, og kampen balancerede konstant på en knivsæg.

Hos gæsterne var det især den hårdtskydende venstreback Cecilie Bjerre - datter af ekslandsholdsspiller Morten Bjerre - som voldt TMS problemer i en længere periode, og efter 40 minutter var hun oppe på fem »rene« mål.

Midt i 2. halvleg havde Ringsted flere gange chancen for at komme på plus tre mål, men blandet andet overliggeren og et underkendt mål stod i vejen for dette. I hvert fald lige indtil 10 minutter før tid, hvor Sylvie Gamys i to omgange efter brændt straffekast fik sendt kuglen i nettet til 25-22.

Så troede nogle måske, at sejren var nært forestående - men en hel serie af absurde TMS-fejl muliggjorde i stedet i sønderjysk comeback til 25-25. Blandt andet brændte Anne Cathrine Lundbye ikke mindre end to straffekast, og den slags er ganske enkelt »no-go« i sådan en kamp.

Ikke desto mindre reddede TMS stormen af til sidst og nappede endnu en sejr.