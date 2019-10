Anton Bramming var dagens store spiller hos TMS med otte mål - heraf et enkelt på straffekast. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted imponerer i storsejr

Sport DAGBLADET - 12. oktober 2019 kl. 17:33 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds herrer har en mission om at vinde 1. division i denne sæson, og den plan kom lørdag en lille smule tættere på efter en storsejr på 33-22 over Odder.

Hjemmeholdet skulle ellers lige bruge en håndfuld minutter på at komme rigtig op i gear, og til en start så topscorer Nicolaj Nørager lidt rusten ud med bl.a. to hurtige afbrændere og en blunder i forsvaret. Men rent offensivt har TMS som bekendt en lang række gode våben, og hurtigt trådte andre kræfter såsom Mads Dudek og Jakob Jessen til - og så hed den hurtigt 6-3 og senere 9-5 på tavlen.

I de første 20 minutters tid af kampen forsøgte Odder sig næsten konsekvent med syv-mod-seks-spil i angrebet, men det viste sig som en dårlig idé, og på dén konto fik - ganske usædvanligt - TMS-keeper Frank Mikkelsen sendt to mål i kassen i løbet af fem minutter.

14-7 førte Ringsted-drengene efter den første tredjedel af kampen, og der var ikke mange fingre at sætte på 1. halvleg - i en generelt koncentreret indsats, hvor mange bød sig til, og hvor selv de »evighedsskadede« Michael Riis og Morten Nyberg fik fint med spilletid. Ja, førstnævnte fik sågar sendt bolden i kassen fra fløjen, og så vidste man næsten, at det måtte blive en rigtig god dag på kotoret for TMS Ringsted.

Pausestillingen lød på voldsomme 19-8, og det efter TMS'ernes uden tvivl bedste halvleg i sæsonen. Kvalitet hele vejen rundt mod et hold, som godt nok ligger i bunden, men som spiller-for-spiller er - eller burde være - klasser bedre end dét.

Fra starten af 2. halvleg faldt hjemmeholdet lidt i niveau, hvor flere angreb blev spillet lidt for meget sidelæns og lidt for lidt direkte og målsøgende. Men det var ikke mindst nok også et udslag af, at hjemmetræner Christian Dalmose skiftede flittigt ud i halvlegen og lod hele truppen få spilletid.

Så Odder fik scoret fire gange i træk midt i 2. halvleg - uden at det dog for alvor blev en jævnbyrdig kamp af dén grund. 23-15 og et kvarter tilbage var ikke ligefrem noget at ryste i bukserne over for Dalmose og co.

Ikke desto mindre sås den karismatiske træner flere gange ryste på hovedet og skælde ud højlydt - men det siger vel også bare en del om ambitionsniveauet i TMS. Man skal ikke bare vinde, man skal gøre det ordentligt.

Og efter at Odder på et tidspunkt havde været »oppe at snuse« ved minus seks mål, fik Ringsted igen skruet bissen på i slutfasen og vandt altså drønende sikkert.