TMS Ringsted endte med at vinde med et mål over Mors/Thy. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: TMS Ringsted i ny vanvittig triumf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS Ringsted i ny vanvittig triumf

Sport DAGBLADET - 25. oktober 2021 kl. 22:40 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter en forrygende sæsonstart skulle TMS Ringsteds Ligaherrer mandag aften forsøge at fortsætte på bølgen, da Final 4-holdet Mors/Thy var gæster i Dansk Kabel TV Arena.

Med 5-2 på tavlen startede det fantastisk for TMS, men ikke mange minutter efter stor det 7-7, og så blev kampen en regulær krig mellem de to hold i et lydinferno med masser af fejl, brændte chancer og udvisninger, der ødelagde rytme og bare nogenlunde godt spil.

Midt i det hele kom Mors/Thy foran med et mål i skiftende stillinger frem mod pausen, hvor TMS til sidst dummede sig med to udvisninger, hvor Joachim Møller Jakobsen udvisning var tæt på at koste ham mentale skader som følge af den svada af eder, der fulgte på bænken fra Dalmose.

TMS slap fra misæren med 14-16 ved pausen, og Joachim Møller fik klap på skulderen og taget til nåde af Dalmose kort efter. Så galt var det ikke ment. Videre.

Og for TMS viste Patrick Bols sig pludselig frem, og sammen med Martin Risom spillede han sig til at blive kampens spiller med flere redninger, der viste ham som den klassemålmand, han er hentet hjem fra Spanien som.

Alle har ventet på en stabil Bols, og i aftes var den der med store og små og spektakulære redninger, og han var med til at holde de grønne inde i det nervepirrende opgør.

TMS sled for at hænge på som 2. halvleg skred frem, og efter 46 minutter stod der 23-24 på tavlen, og for TMS var det uden Joachim Møller, der fik sin tredje udvisning efter 41 minutter og så rødt.

To minutter efter var TMS foran 27-25 på to mål af Martin Risom, og det blev også 28-26 med TMS på bolden, og Mark Nikolajsen sørgede for 29-26, og så var kursen sat mod to nye point.

Man troede ikke sine egne øjne...

Ni minutter tilbage på tavlen, foran med tre mål og hele hallen i en rus af føring, triumf og følelsen af at kunne sænke endnu en modstander.

Nye tider...

Oskar Vind vippede Nikolajsen til 30-27, Mors/Thy lavede angrebsfejl, og der var klapsalver og råb fra alle mand.

Oliver Klarskov sled sig til et straffekast, som Vind brændte.

Nyt vip fra Risom til Vind og 31-28, og TMS kunne det hele, og Mors/Thy smed bolden væk igen.

TMS pumpede løs i den vilde afslutning, Martin Risom smækkede 32-28 i bunden af målet, og Mors/Thy-træner Niels Agesen lignede en slagen mand, der forsøgte at fokusere blikket et sted ude i det midtsjællandske tusmørke.

TMS kom foran 33-29, det blev 33-30 med to minutter igen, men intet var afgjort.

Nyt straffe til TMS fremtvunget af Klarskov, og det satte Risom mellem benene på Rasmus Bech, men med 27 sekunder igen stod det 34-32 til TMS.

Dalmose tog timeout, Anders Agger brændte, og så reducerede Bjarke Christensen til 33-34 til sidst med fire sekunder igen.

TMS vandt altså 34-33 efter en hæsblæsende 2. halvleg, hvor spillerne kunne det meste og sendte endnu et hold tomhændet hjem.

Vildt nok.