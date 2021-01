Christian Dalmo (tv.) sammen med Mark Nikolajasen. Foto: TMS Ringsted

TMS Ringsted henter sidste bagspiller

Sport DAGBLADET - 31. januar 2021 kl. 18:09 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

TMS Ringsteds bagkæde er nu komplet i forhold til næste sæsons trup.

Klubben har således netop indgået kontrakt med Mark Nikolajsen, som TMS henter hos de nuværende nærmeste Liga-rivaler i Lemvig-Thyborøn. Vestjyderne konkurrerer med TMS i denne sæson med om at undgå direkte nedrykning.

Nu henter TMS en af holdets skytter, der har spillet fire år i LTH, men er fra Esbjerg, hvor han spillede i Ribe-Esbjerg. Her var han med til at vinde DM-guld i U18. TMS og Nikolajsen har indgået en to-årig kontrakt.

- Jeg kiggede allerede efter Sjælland og TMS Ringsted for et par sæsoner siden, da jeg forlængede min aftale med Lemvig-Thyborøn. Dengang passede det ikke rigtig, men denne gang går det hele op i en højere enhed. Kæresten og jeg har besluttet os at flytte til København. Her passer TMS Ringsted rigtig godt ind i de planer. Jeg har hørt meget godt om klubben, og jeg synes deres ambitioner og mine passer godt sammen, siger Mark Nikolajsen i forbindelse med kontraktunderskrivelsen med TMS.

Her siger cheftræner Christian Dalmose, at det er »spændende, at vi kan tiltrække en spiller som Mark Nikolajsen«.

- Han passer godt til den måde vi vil spille på til næste sæson, hvor vi har samlet en flok meget hurtige og fintestærke spillere, hvor Mark vil give et godt ryk opad i fart og tempo. Vi har fulgt Mark et par sæsoner. Derfor er vi rigtig glade for, at det lykkes os at få ham til klubben. Jeg synes, at Mark i princippet kan bruges på alle tre bagspilspladser - dog bedst fra udgangspunkt som playmaker eller venstre back, siger Dalmose om den nye mand.

I TMS beskriver man Mark Nikolajsen som »en sublim gennembrudsspiller, god i duel-spillet med hurtige fødder med sin 186 cm højde og 88 kg - Dertil kan der blive lagt på med endnu flere skud fra distancen.«

I denne sæson har Mark Nikolajsen scoret 28 mål i 16 kampe og er nummer otte på Lemvig-Thyborøns topscorerliste. Sidste sæson var Mark Nikolajsen nummer to på LTH´s topscorer med 84 mål i 21 kampe efter Jonas Langerhuus (107).

Tidligere på vinteren har TMS skrevet kontrakter med Oliver Wosniak og Oliver Klarskov samt målmand Patrick Bols. Klubben mangler endnu at finde en stregspiller som afløser for Andreas Magaard, der skifter til Nordsjælland Håndbold.