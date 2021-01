TMS Ringsted henter ny målmand

- Nogle gange opstår der bare nogle muligheder, man må forfølge. I dette tilfælde med Patrick Bols. Mikkel Tønners (assistenttræner, red.) og jeg har brugt rigtig meget tid på at nærstudere Patrick på video fra den spanske liga, ligesom vi har trukket på vores netværk i det spanske. Vi er enige om, at vi får en spændende keeper med en masse erfaring fra andre ligaer og som første målmand. Han er specielt god på nærskud på kanterne og en hurtig igangsætter. Jeg ser frem til samarbejdet med Patrick, som vi heldigvis har fået på en længerevarende aftale med, lyder det begejstret fra TMS-cheftræner Christian Dalmose.

- Da min agent skabte kontakt mellem TMS Ringsted og mig, og jeg fik en god snak med både ledelsen, Dalmose og Tønners, faldt jeg straks for projektet, ambitionen om forhåbentlig at forblive i ligaen og ligge lag på, således sjællandsk håndbold også har ligabold. Det var lige det, der skulle til. Min kæreste og jeg havde allerede gjort os tanker om, at vi skulle tættere på Danmark. I Spanien er der et hold, Barcelona, og alle os andre. I Danmark er der flere hold og større jævnbyrdighed, og det glæder jeg mig til at blive en del af.