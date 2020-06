Martin Mauer Larsen er ny mand i TMS Ringsted. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: TMS Ringsted har fundet den sidste spiller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS Ringsted har fundet den sidste spiller

Sport DAGBLADET - 26. juni 2020 kl. 17:28 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få dage før, at spillerne går på sommerferien, kan Liga-oprykkerne TMS Ringsted meddele, at de har truppen på plads til næste sæson.

I kriseramte KIF Kolding har træner Christian Dalmose fundet den sidste brik, der har manglet for at gøre puslespillet færdigt. Ny mand i grønt er playmaker og venstre back, Martin Mauer Larsen.

»Vi har kigget efter en spiller med liga-erfaring og med lidt år og dermed rutine på bagen, og det syntes vi 100 procent at have fundet,« lyder med det med tilfredshed fra TMS Ringsted.

Træner Christian Dalmose skal nu klargøre Mauer til en bærende og stor rolle i TMS i en sæson, hvor målet er at blive i den bedste række.

- Vi er både glade og stolte over vi kan få fat i en spiller som Mauer. Han har godt nok ikke spillet så meget i sine to sæsoner i Kolding, men jeg er sikker på at han får en bærende rolle hos os. Han er kendt for sit hurtige spil og målgivende afleveringer. Han har et fantastisk skud, og han kan lave gennembrud, og har et godt overblik. Læg specielt mærke til hans dobbelt fods afsæt. Det ses ikke meget bedre i den Danske liga, og derudover har han både den alder og liga erfaring, vi har kigget efter, siger træneren.

- Vi er klar over, at Mauer specielt i sin første sæson i Kolding bøvlede med sin ryg, men vi har fået tjekket ham godt igennem, og vores sundhedssektor har givet »thumps up« på, at han kan give den fuld gas på højeste niveau. Jeg glæder mig til at arbejde med ham, og han bliver en kæmpe gevinst for os, siger Dalmose om den sidste spiller i Liga-truppen.

Tidligere er andre nye spillere præsenteret: Lasse Hamann-Boeriths, Martin Risom, Lauritz Reinholdt Legér, Andreas Hampe samt ny-gamle Brian Jørgensen.

- Jeg har haft nogle rigtig gode samtaler med Dalmose omkring ambitionerne i TMS Ringsted A/S, og måden vi skal spille på og min rolle på holdet. Efter de samtaler, var jeg ikke i tvivl. Jeg glæder mig til at være en del af et projekt, som vil fremad, og har ambitioner om at udvikle sig. Ligeledes glæder jeg mig til at være en af de rutinerede kræfter på et ungt hold, som vil fremad. Til sidst har jeg hørt meget godt om TMS Ringsted som klub, og jeg forstiller mig det minder lidt om Skanderborg, hvor jeg oplevede en hel klub med en stærk ungdoms afdeling, et damehold på højt niveau og en masse mennesker der brænder for håndbolden og fylder hallen, når det er kampdag. Det ser jeg frem til at blive en del af, siger TMS Ringsteds nye mand i en pressemeddelelse fra klubben.

»Vi er i TMS Ringsted glade for endnu engang at kunne (sidst var det Lasse Hamann-Boeriths) tiltrække en spiller fra Jylland, og det er ikke hver dag det sker. Mauer, hans kæreste og deres fælles barn flytter til Odense (Mauers fødeby) fra Aarhus inden træningsstart 20. juli, herfra kan Mauer og Frank Mikkelsen pendle sammen til Ringsted,« fortæller TMS.

Til den kommende sæson skruer klubben op for sundhedssektoren med en fast læge omkring 1. holdet, og dertil bliver fredagstræningen lagt klokken 13.30.