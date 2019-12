Henrik Dudek vil have TMS Ringsted i Ligaen igen - for at blive der. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: TMS Ringsted gør sig Liga-klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS Ringsted gør sig Liga-klar

Sport DAGBLADET - 01. december 2019 kl. 17:58 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne gang skal det være.

Efter tre oprykninger til herrernes Håndboldliga, hvor det ikke er lykkedes at blive oppe og etablere sig, skal det være slut.

Når denne sæson skifter til 2020/21, skal det være sæsonen, hvor TMS Ringsted bider sig fast i den bedste række med henblik på at blive der i mange år fremover.

Arbejdet mod Ligaen gennemsyrer alt, hvad man foretager sig i selskabet TMS Ringsted A/S for tiden - firmaet, hvor 1. divisionsherrerne er flagskibet og holdet, der skal gøre sig i den bedste række.

Holdet fører 1. division, og i kulissen er der allerede rejst 2,7 millioner kroner i aktiekapital med mulighed for at øge til 4 mio. kr., da interessen synes at være til det.

Manden i spidsen for foretagendet er Henrik Dudek, og han har i mange år haft den brændende ambition at rejse herreholdet til den bedste række samtidig med, at man skulle være klar i organisationen.

Nu peger pilen den vej. Igen. Sidste weekend måtte der meldes udsolgt af sponsorplads på trøjer og tøj for denne sæson, og det er første gang nogensinde, at klubben kan melde det ud så tidligt.

- Lige nu arbejder vi hen mod, at skal op i Ligaen, for hvis vi venter, så kommer vi ikke ordentligt op. Men derfor er vi ydmyge, for vi skal lige op først - det er en balance. I bund og grund handler det om at øge indtægterne, og så skal vi forbedre holdet til næste år. Hvis vi så ikke rykker op, så skal vi kunne rykke op næste sæson. Derfor venter vi med det sidste store »indkøb« nu og her fordi vi ikke helt ved, hvad der sker. Der er sikkert også nogen, der venter på os og ser, om vi bliver et Ligahold, fortæller Henrik Dudek.

Der skal altså flere penge i kassen, så der til drift og lønninger, og derfor bliver det meste af Sjælland afsøgt. Allerede nu har TMS altså 2,7 i aktiekapital - et beløb, det aldrig i klubbens historie har været så stort.

- Vi skal blive ved med at afsøge Ringsted, men også kigge rundt mod vest og øst og nord for os, for så skal have pengene, før vi kan bruge dem. Vi skal være endnu mere solide i vores fundament, og lige nu er der udsolgt af vores aktier, men vores 14 investorer (personer og virksomheder, red.) har givet mig lov til åbne, så der kan sælges flere. Nu kan der sælges for 1,3 millioner kroner mere, så vi kan nå en kapital på fire mio. kr. På den nåde står vi endnu mere solidt, og mængden af sponsorer skal også vokse fra de nuværende 120 unikke (160 i alt, red.) til op mod 200. Det er vores mål, fortæller Henrik Dudek, der derfor er ved at kigge sig om efter en sælger, der kan drive det arbejde.

Kigger på spilleremner

Foran alt baggrundsarbejdet ligger altså herreholdet, hvor der er forlænget kontrakter med Andreas Magaard og Morten H. Jensen. Martin Risom kommer til fra Ajax, Lauritz Reinholdt Legér kommer til fra Team Sydhavsøerne. Der skal to-tre spillere mere ind, da Nicolai Nørager stopper, og så er stadig uvished om langtidsskadede Oliver Klarskov. Ham regnes der ikke med.

Den ene af de to nye er landet, Joachim Møller, mens den sidste spiller først hentes, når den eventuelle oprykning er sikret.

- Vi har forskellige emner i kikkerten, men en spiller sidder jo ikke bare og venter på, at vi måske rykker op, for hvis vi ikke gør, hvad så? Vi er langt, og vi kan godt finde en-to, men den sidste må vi vente med. Vi skal lige op først, og vi skal ikke være selvfede nu, betoner TMS-formanden.

Men alt geares til Ligaen nu?

- Ja, det er hele planen, og det var også sidst, men nu er vi rykket op i Ligaen og ned igen tre gange med mig som formand, og nu kan det måske ske fjerde gang, men det gider jeg altså ikke. Derfor rykker vi ekstra nu på alle fronter, for hvis vi gør, som vi plejer, så kender vi resultatet. Nu gør vi noget andet, og et bredere ejerskab i et selskab og en endnu mere professionel tilgang er store skridt på vejen. Det nye selskab ser ud til at være det rigtige, og der er allerede folk, der banker på til de nye aktier.

- For alvor skal vi være håndboldholdet på Midt- og Vestsjælland op mod Holbæk, ned over Slagelse, Sorø, Korsør, ned omkring Næstved og over mod Køge og op mod Roskilde. Det skal vi, for ellers får vi ikke økonomien til at være med.

Hvad har det nye A/S betydet?

- At der er større interesse for at være med, helt sikkert. Jan Milvertz er gammel Korsør-dreng - han er med hos os og er et stort aktiv for os. Brian Madsen (Peugeot, red.) er med, og han kender mange, og de kan begge lægge en strategi for en virksomhed. Der er vi nu, så jeg er rigtig glad.

Hvis I rammer fire mio. kr. i aktiekapital, hvad giver det så af muligheder?

- Ikke så meget andet end, at jeg sover bedre om natten! Tidligere kunne jeg vågne med 300.000 kr. i banken - nu vågner jeg og ved, at vi er solide og har pengene. Nu bliver det hele lidt lettere, og tiden er nu sådan, at man er tidligere og tidligere ude for at få sponsorater og spillere på plads. Vi skal på plads tidligt nu, hvor det tidligere godt kunne ske i maj, at vi manglede en række spillere.

Sigter mod nr. 12

Omkring aktiekapitalen, så skal den ganges med 2,8 for at ramme den maksimale samlede lønsum i en klub, så i teorien må TMS Ringsted A/S i dag have lønninger på 7,5 mio. kr. Det er over det dobbelte af lønsummen i dag.

- I dag er vi mellem nummer 13 og 16 i Danmark, og hvis vi skal ud af dødvandet nu, så skal vi være nummer 12 eller derover. Det koster i omegnen af en million kroner. Vi skal op omkring Mors/Thy og Kolding, og det koster altså lidt mere. Det er svært at komme op og blive, hvis man bare rykker op og bevarer det samme budget, som man rykkede op med. Der skal mere til, siger Dudek.

Spørgsmålet er så, om den million kroner skal bruges på kvalitet eller på flere spillere.

- Lige nu er vi nok mere kvalitet end kvantitet i truppen fordi vi har en spiller færre for at have råd til Frank Mikkelsen. Hvis han eller Nørager så bliver skadet, så opstår problemet, selv om Nørager ikke er vores dyreste spiller. Hvis vi kan være springbrættet for sjællandske spillere, der vil videre, så er det fint.

Men det er vel ikke godt nok for Jer at være springbræt?

- Nogle gange må man bare acceptere, at man er springbræt! Vi kommer ikke i nærheden af lønninger, som i de bedste jyske klubber. Vi vil være et samlingspunkt og gerne beholde de sjællandske spillere lidt længere, så er det fint. Hvis vi kunne beholde Nørager eller en Benjamin Pedersen et eller to år mere, så ville det være godt. Vi omsætter i nærheden af ni millioner kroner, Skjern er over 25 mio., og Aalborg er omkring 30. Der er forskel, konstaterer TMS-formanden uden at lyde trist over det.

- Vi er, hvor skal være lige nu. Det kan lade sig gøre at komme hertil, men det kræver hårdt arbejde, siger Henrik Dudek.

TMS-holdet har kampfri i denne weekend og spiller igen på fredag ude mod HC Odense.