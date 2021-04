Louise Hansen (tv.) og Julie Munkø fortsætter hos TMS. Foto: TMS Ringsted

TMS Ringsted forlænger med to

Sport DAGBLADET - 08. april 2021 kl. 07:38 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted har forlænget kontrakten med højrebacken og forsvarseksperten Louise Hansen samt med målvogter Julie Munkø.

Heraf har især førstnævnte været en stor profil for TMS-kvinderne, hvor hun efterhånden har spillet en del sæsoner. Munkø kom for sin del til gengæld først til holdet før denne sæson, men nu har begge spillere altså valgt at forlænge deres ophold hos de grønblusede.

Det oplyser TMS Ringsted i en presemeddelelse.

- Det er meget vigtigt for os at vi har kunne få lavet nye aftaler med Louise og Julie. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de to igen. De har stor betydning for holdet og er to meget vellidte piger. De er begge meget målrettede og de arbejder stenhårdt både til træning og når der spilles om point. Jeg forventer, at de kommer til at løfte holdet yderligere i fremtiden, siger cheftræner Per Wulff om forlængelserne og udtrykker udtalt tilfredshed.

Også de to spillere lader forstå, at det har været en nem beslutning at give håndslag på en sæson mere for TMS Ringsted.

- Jeg har valgt at blive i TMS Ringsted på grund et godt træningsmiljø, og fordi jeg fortsat kan udvikle mig som håndboldspiller i klubben. Vi er et ungt hold, som har et godt sammenhold og efterhånden kender hinanden godt, hvilket jeg også vægter højt. Desuden har vi i år bevist, at vi godt kan spille med i toppen af 1.division, og jeg håber, at vi i næste sæson kan lægge flere lag på vores spil og forblive i toppen, siger den mest erfarne af de to spillere, Louise Hansen.

Hansen er i øvrigt søster til landsholdsspilleren Anne Mette Hansen.

Også Julie Munkø lader tilfredsheden skinne igennem:

Jeg har valgt at forlænge med TMS med endnu en sæson, da jeg har været utrolig tilfreds med hele setuppet, træningsmiljøet og min udvikling. Vi har indtil videre haft en rigtig god sæson, som jeg forventer, at vi får sluttet ordentligt af. Derudover har vi fået et super godt sammenhold på holdet, som jeg ser frem til at nyde godt af næste sæson også. TMS er et rigtig godt sted for mig og min videre udvikling som håndboldspiller, sammenfatter målvogteren.