TMS Ringsted forlænger med stor profil

Heri lyder det videre: »Det er ikke længere så ofte, at man ser den slags klubånd i professionel idræt, det siger meget om Sebastians stabilitet. Til historien skal lægges, at Thor og hans familie i december er flyttet fra Ringsted. Thor, kæresten og deres lille barn er flyttet tilbage til hvor de oprindeligt kommer fra, nemlig syd Fyn. På trods af flytningen fortsætter Thor selvfølgelig i TMS Ringsted, selvom afstanden er blevet lidt længere.«

- Jeg er virkelig glad for at klubben har fået underskrift på Thor for to år mere. Sebastian er en kulturbærer for klubben og for holdet, og viser vejen med sin seriøsitet og træningsiver. Derudover er han en fantastisk forsvarsspiller, som binder tingene sammen med sin gode fysik i midterforsvaret. Læg dertil hans personlighed som den naturlige leder, som både holdet og jeg har stor glæde af, siger Dalmose i pressemeddelelsen.