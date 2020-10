Roskildes svenske veteran Jens Lundqvist er corona-ramt. Foto: Allan Bentsen

Syg svensker udsætter kampe for Roskilde

Sport DAGBLADET - 21. oktober 2020 kl. 17:01 Af Jeppe Lodberg

Én holdkamp har Roskilde Bordtennis, BTK61 fået spillet siden sidste sæsons turnering blev afblæst i utide mod slutningen af mellemspillet - og det bliver ikke til flere foreløbig.

Fredag og søndag skulle spillende sportschef Allan Bentsen, Michael Maze og Co have været i aktion i Herlev og Brønshøj, men det bliver ikke til noget, for holdets svensker, Jens Lundqvist, ligger syg med corona.

- Vi kunne have spillet uden ham, men nu er der lagt nogle regler ind om, at man kan få udsat kampe (hvis en spiller er syg med Covid-19, red), og den har vi valgt at benytte os af. Jens vil gerne spille, og jeg vil gerne have ham med, og så finder vi forhåbentlig snart nogle datoer, hvor vi kan få de to kampe afviklet.

- Der er ved at være rigtigt lang tid mellem kampene, og vi vil o gerne spille. Forhåbentlig kommer der mange kampe i november, men det er klart, at nu har vi benyttet os af reglen om at få flyttet kampe, og det kan de andre klubber så måske også finde på, hvis de har én syg, siger Allan Bentsen.

Han fortæller, at Jens Lundqvist følte sig dårlig mandag, hvor han så blev corona-testet. Tirsdag kom svaret - at han havde Covid-19 - og onsdag havde svenskeren det meget bedre, da han var i telefonisk kontakt med Allan Bentsen.

- Han ligger hjemme i Sverige, og har ikke været sammen med nogle af os andre overhovedet, så det er heldigvis kun ham, der er ramt. Men han er vores vigtigste spiller, så derfor spurgte jeg forbundet, om vi kunne bruge reglen, og det fik jeg bekræftet. Og vi har selvfølgelig sendt dokumentationen for, at Jens er ramt, siger Allan Bentsen.