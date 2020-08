Sydkoreaner kiggede forbi RB06

28-årige Sang Heon Jung i Roskilde onsdag aften. Foto: Anders Kamper

Sport DAGBLADET - 26. august 2020 kl. 22:24 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da RB06´ danmarksseriehold onsdag aften spillede intern træningskamp mod vennerne og klubkammeraterne i FC Roskilde i Roskilde Idrætspark, var RB tilført et lidt mere eksotisk indslag end normalt. I truppen var en Sang Heon Jung nemlig indlemmet, og ingen rundt om holdet vidste hvem han var, da han først var dukket op i RB i forbindelse med tirsdagstræningen, hvorfor inden rigtig have nået at tale indgående med ham.

Mod FCR startede Jung på bænken sammen RB´s Nicklas Wæde og Kenan Aydin, men efter pausen kom han ind og forsøgte at gøre sig gældende fra backpladsen.

Hvem er han så, denne 28-årige sydkoreaner?

Vi tog en snak med ham bagefter - en snak, der foregik på gebrokkent engelsk tilsat de få danske gloser, Jung har fået samlet op.

Han kom til Danmark for to år siden direkte fra Sydkorea. Straks efter forsøgte han sig i OB, Næstved, HB Køge og Avarta. I AB Tårnby havde Denni Conteh hørt om den farende svend fra Sydkorea, og derfra var der ikke langt til at komme ind i truppen på Amager. Det var sidste år.

På vejen havde Sang Heon Jung mødt en dansk pige, som blev gravid, hvorfor han flyttede til Ålborg, og så blev Vejgaard, Thisted, Hobro, Brabrand og såmænd også OB besøgt i forsøget på at komme til at spille på en højt niveau.

Visa-problemer gjorde dog, at Jung måtte holde en pause fra fodbolden, men nu får den et skud igen, og der er RB kommet i skudlinjen som en mulighed. Han er flyttet til København, mens kæresten er blevet boende i Ålborg sammen med barnet, og planen er, at de skal flytte sammen, når hun er færdig med uddannelsen næste sommer.

Skal han så blive i RB?

- Jeg ved det ikke. Jeg leder efter en klub, og jeg skal ikke tjene penge, bare spille fodbold, siger Jung.

Han arbejder på en japansk restaurant i København, og han har boet fem år i Japan, hvor han spillede på halv-professionelt niveau.

Skal du så blive i Danmark nu?

- Indtil videre, ja, svarer Jung, tager RB-trøjen på igen gør klar til et fotoshot.

Om han så bliver i RB06, må tiden vise. Det kunne ingen af RB-trænerne svare det mindste på.